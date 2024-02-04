Самого патриотичного певца России Шамана подозревают в ЛГБТ-пропаганде

Согласно информации издания „Осторожно, новости“, заявление с просьбой провести проверку в отношении творчества Шамана поступило в отделение МВД накануне. По убеждению автора письма, общественного активиста Яна Коробкова, музыкальное видео на композицию „Я русский“ продвигает образ представителей нетрадиционной ориентации. Коробкова, в частности, смутило, что в кадре у Шамана подведены глаза.

„В кадре Дронов Я.Ю. поёт следующие строки: „Я русский!“. Таким образом, создаёт образ русского человека как гомосексуала, который порочит многомиллионную национальность самой большой страны в мире“, — отмечается в обращении.

Дальше — больше. Коробкову не понравилась сцена, в которой сразу несколько мужчин аплодируют певцу, а потом и вовсе — носят Шамана на руках. По его словам, при таком тесном контакте они вполне могли трогать его в интимных местах.

Кроме пропаганды ЛГБТ, в клипе также имеются все признаки оскорбления чувств верующих — убежден активист. Так, в одном из его эпизодов можно услышать колокольный перезвон, напоминающий о русской православной церкви, образ которой просто не может соседствовать рядом с мужчинами нетрадиционной ориентации.