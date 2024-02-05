Умер последний наследный принц Италии Виктор Эммануил

Виктор Эммануил был последним официальным наследным принцем Италии и долгое время возглавлял династию после смерти своего отца, информирует LETA со ссылкой на DPA.

В средние века династия правила Савойей (сейчас регион разделен между Италией, Францией и Швейцарией) и Пьемонтом (расположен на территории современной северной Италии). В период с 1861 по 1946 годы именно из этой династии были итальянские короли.

На референдуме, состоявшемся в 1946 году, итальянцы незначительным большинством решили отказаться от монархии, а отцу Виктора Эммануэля - Умберто II - пришлось отправиться в изгнание в Швейцарию всего через три недели после восхождения на престол.

Виктор Эммануил официально был наследным принцем всего месяц, и большую часть жизни провел за пределами Италии.

Отец Умберто II, Виктор Эммануил III, отрекшийся от престола в пользу сына после Второй мировой войны, потерял свою репутацию в глазах многих итальянцев из-за своих связей с фашистами. В 1922 году Виктор Эммануил III поручил формирование правительства Бенито Муссолини, который со временем установил в Италии диктаторский режим.