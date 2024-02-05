В центре культуры „Линдакиви“ состоится бесплатный детский спектакль на русском языке „12 месяцев“

„Наша цель – предложить жителям, включая детей, качественный досуг. Как и в случае с эстонским спектаклем, мы хотим подарить детям разнообразие и пищу для размышлений с помощью этого развивающего спектакля“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В воскресенье, 18 февраля, в 13 часов в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Я. Коорти, 22) состоится детский спектакль на русском языке „12 месяцев“. Спектакль продлится ориентировочно полтора часа. На мероприятие приглашаются дети от трёх лет.

Спектакль рассказывает о том, как девочка, отправившись по приказу злой мачехи в лес на поиски подснежников в январе, встречает там двенадцать месяцев, которые помогают ей выполнить поручение и собрать цветы в разгар лютых морозов.

Необходима предварительная регистрация, которую можно пройти по телефону 645 7700 или по ссылке https://forms.gle/qBZFwYbJ6Es16oJe7 . Каждого участника, включая детей, необходимо регистрировать отдельно.