Этим летом в Таллинне в 42-й раз пройдут "Дни Старого города". Столичная управа Кесклинн объявляет конкурс проектов

В этом году Дни Старого города проводятся в 42-й раз. „В начале этого лета мы рассмотрим Старый город Таллинна, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как творческий заповедник. В то же время мы будем думать о том, какими могут быть новые, еще не созданные ценности Старого города, и каким может быть дальнейший путь“, — сказала Моника Хауканымм, старейшина района Кесклинн.

„Помимо того, что свои двери откроют всевозможные заведения в Старом городе, мы также ожидаем, что программу городского фестиваля обогатят руководители небольших мероприятий, которые ценят историю и будущее Старого города, а также хотят внести в это свой вклад“, — добавила старейшина Кесклинн.

Конкурс малых проектов ожидает всевозможные инициативы, от концертов и мастер-классов до экскурсий, которые будут проводиться в рамках трех подтем: культурный Старый город, многогранный Старый город и Старый город каждого из нас. Оценивается новизна и осуществимость проекта, а также то, как инициатива вписывается в рамки подтемы, и какую дополнительную ценность она привнесет в общую программу Дней Старого города. Реализация идей поддерживается управой района Кесклинн.

Конкурс уже открыт, идеи можно подавать до 28 февраля в среде самообслуживания Таллиннской информационной системы субсидирования проектов и деятельности. Подробную информацию о темах и условиях конкурса можно найти на сайте управы района Кесклинн.

Дни Старого города возникли в результате празднования десятилетия жилищно-эксплуатационного управления Старого города в 1982 году. С тех пор городской фестиваль проводится каждое лето, за исключением 2020 года, когда его пришлось отменить из-за пандемии.