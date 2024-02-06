Таллинн удостоился двух титулов на государственной молодежной церемонии
Министерство образования и науки 31 января в Тарту в ходе гала Noorte heaks tänu отметила лучших в молодежной сфере. Молодежным работником года названа руководитель по работе с детьми и молодежью Молодежного центра Валдеку Эвели Паюла, а лучшей молодежной или смарт-деятельностью названа модель услуг Таллиннских молодежных центров.
Вице-мэр Андрей Канте выразил большую благодарность за сотрудничество и отметил, что признание на государственном уровне подтверждает упорство Таллинна при поддержке благополучия молодежи и ее развития. „В сотрудничестве с разными сторонами у нас разработана модель услуг молодежных центров, которая основана на основательном анализе потребностей молодежи и роли молодежных работников, она также является важным рабочим инструментом для повышения качества услуг молодежных центров. Кроме того, столичные молодежные работники трудятся с полной самоотдачей и вниманием к молодежи, они ежедневно вносят вклад в будущее ребят и помогают им достичь исполнения своих желаний и целей“, - сказал Канте.
Удостоившаяся титула молодежного работника года Эвели Паюла – руководитель, для которой важны общие цели и сотрудничество. Она внесла важный вклад в развитие модели услуг Таллиннских молодежных центров, сохранение сети сотрудничества в рамках прототипирования и продвижение работы. Благодаря умению выстраивать отношения с молодежью и обеспечивать безопасную среду она стала примером в сфере молодежной работы не только в Таллинне, но и по всей стране. В феврале прошлого года она также удостоилась титула Таллиннского молодежного работника года 2022. Паюла является активным членом Эстонского совета молодежных работников.
Титула лучшей молодежной или смарт-деятельности года удостоилась Таллиннская модель молодежных центров, это инновационный подход в развитии услуг молодежных центров. В процессе дизайна услуги исследовались интересы и потребности целевой группы, были отмечены приоритетные цели и проанализирована роль молодежных работников, чтобы создать качественную и современную модель услуг молодежного центра.
Наибольшее внимание было уделено тому, как молодежь находит дорогу в молодежные центры и какова роль сотрудников в их поддержке. Модель является важным инструментом для сотрудников сферы, чтобы повысить качество услуг. Модель потенциально можно расширить на всю Эстонию, также к ней отмечен международный интерес, в связи с чем ожидается перевод модели на английский язык. Модель услуг создавалась по инициативе Таллиннского департамента образования и Таллиннского центра стратегического развития. Ознакомиться с ней можно здесь (на эстонском).