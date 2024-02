Тейлор Свифт вошла в историю „Грэмми“, установив очередной рекорд, Билли Айлиш получила премию за лучшую песню года

В категории „Песня года“ победила американская певица Билли Айлиш за трек What Was I Made For? к фильму „Барби“.

В категории на „Лучший альбом года“ были представлены помимо Midnights от Тейлор Свифт, The Record от Boygenius, The Age of Pleasure от Жанель Монэ, World Music Radio от Джона Батиста, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd от Ланы Дель Рей, Endless Summer Vacation от Майли Сайрус, Guts от Оливии Родриго и SOS от SZA.