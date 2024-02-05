Тейлор Свифт вошла в историю „Грэмми“, установив очередной рекорд, Билли Айлиш получила премию за лучшую песню года

В категории „Песня года“ победила американская певица Билли Айлиш за трек What Was I Made For? к фильму „Барби“.

В Лос-Анджелесе проходит 66-я церемония награждения самой престижной музыкальной награды - „Грэмми“.

Награды вручают за песни и альбомы, вышедшие в период с 1 октября 2022 по 15 сентября 2023 года. Номинанты представлены в 94 категориях.

Номинации „Песня года“, „Альбом года“, „Запись года“, „Лучший новый исполнитель“ - четыре самые главные награды.

В категории на „Лучшую песню года“ вместе с Билли Айлиш соревновались также Дуа Липа с песней Dance the Night, Джон Батист с композицией Butterfly, Лана Дель Рей с A& W, Майли Сайрус с Flowers, Тейлор Свифт с Anti-Hero, Оливия Родриго с Vampire и SZA с Kill Bill.

В категории на „Лучший альбом года“ были представлены помимо Midnights от Тейлор Свифт, The Record от Boygenius, The Age of Pleasure от Жанель Монэ, World Music Radio от Джона Батиста, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd от Ланы Дель Рей, Endless Summer Vacation от Майли Сайрус, Guts от Оливии Родриго и SOS от SZA.

В категории „Запись года“ награждена Майли Сайрус с композицией Flowers. Трек Flowers в прошлом году в течение восьми недель занимал первое место в музыкальном чарте Billboard.

До этого Сайрус получила свою первую награду „Грэмми“ в категории „Лучшее сольное поп-исполнение“.

В категории „Лучший новый исполнитель“ победила Виктория Моне.

Тейлор Свифт удостоилась также награды в категории „Лучший вокальный поп-альбом“. Принимая статуэтку, она объявила о выходе в апреле нового, 11 по счету альбома The Tortured Poets Department.

В этом году выбирали победителей в трех новых категориях — „Лучшее африканское музыкальное исполнение“, „Лучший альтернативный джазовый альбом“ и „Лучшая данс-поп-запись“.