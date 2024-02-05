Доигрались: Sony запретила активировать свои видеоигры в Steam пользователям из России и Беларуси

„Внимание! Издатель ограничил активацию этой игры на территории РФ и Беларуси. То есть игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam. На территории остальных стран СНГ игра активируется успешно“, — заявили в российской компании.

О том, что активация этой и других игр Sony стала недоступна для российских и белорусских аккаунтов в Steam, также сообщил онлайн-магазин Steampay.

Вскоре после начала вторжения войск РФ в Украину компания Sony прекратила поставки игровых консолей PlayStation и программного обеспечения на российский рынок.