Украинка отказалась от титула "Мисс Япония“ из-за интрижки с женатым врачом
26-летняя Каролина Шиино отказалась от титула „Мисс Япония 2024“ и объявила о своем увольнении из модельного агентства. Причиной стала публикация в медиа заявлений, будто у нее роман с женатым врачом.
В расследовании Bunshun Online, Шиино начала встречаться с врачом Такумой Маэдой, после того как он сказал ей, что расстался со своей женой. Однако позже она узнала, что он все еще женат и имеет детей. Тем не менее они решили продолжать свои отношения, сообщает hromadske.
Издание заявило, что Шиино сначала отрицала факт супружеской измены, когда ее обвинили в этом журналисты из Bunshun Online, опубликовав ее фотографии с Маэдой. В новости утверждалось, что украинка была „озадачена новостью“ и „слишком напугана, чтобы давать комментарии“. Однако позже сообщила, что „больше не хочет лгать“.
Модельное агентство Free Wave извинилось за „большие неудобства, вызванные всем причастным“ и сообщило, что Шиино подала запрос на увольнение, который был принят. Ассоциация „Мисс Япония“ также приняла решение отказаться от титула и оставить приз свободным. Президент ассоциации Каору Вада выразил свое „искреннее извинение“ за „вызванный беспорядок“.
Маэда со своей стороны опроверг обвинения в супружеской измене и заявил, что он и Шиино были „только друзьями“. Он также отметил, что живет с женой отдельно и планирует с ней расстаться