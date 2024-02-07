Украинка отказалась от титула "Мисс Япония“ из-за интрижки с женатым врачом

В расследовании Bunshun Online, Шиино начала встречаться с врачом Такумой Маэдой, после того как он сказал ей, что расстался со своей женой. Однако позже она узнала, что он все еще женат и имеет детей. Тем не менее они решили продолжать свои отношения, сообщает hromadske.

Издание заявило, что Шиино сначала отрицала факт супружеской измены, когда ее обвинили в этом журналисты из Bunshun Online, опубликовав ее фотографии с Маэдой. В новости утверждалось, что украинка была „озадачена новостью“ и „слишком напугана, чтобы давать комментарии“. Однако позже сообщила, что „больше не хочет лгать“.

Модельное агентство Free Wave извинилось за „большие неудобства, вызванные всем причастным“ и сообщило, что Шиино подала запрос на увольнение, который был принят. Ассоциация „Мисс Япония“ также приняла решение отказаться от титула и оставить приз свободным. Президент ассоциации Каору Вада выразил свое „искреннее извинение“ за „вызванный беспорядок“.

Маэда со своей стороны опроверг обвинения в супружеской измене и заявил, что он и Шиино были „только друзьями“. Он также отметил, что живет с женой отдельно и планирует с ней расстаться

Кто такая Каролина Шиино? 26-летняя Каролина Шиино — первая натурализованная гражданка Японии, выигравшая конкурс „Мисс Япония“, но ее победа разожгла дискуссию о том, что значит быть японцем. Каролина родилась в Тернополе и переехала в Японию с матерью, когда ей было всего пять лет. Японское гражданство она получила в 2022 году. Ее мать вышла замуж за японца, а девушка выросла в Нагое, разговаривая на японском языке и изучая японскую культуру. Каролина рассказала, что сталкивалась с дискриминацией и часто задавала себе вопрос, действительно ли она принадлежит к Японии. Принять участие в конкурсе „Мисс Япония“ девушка решила доказать себе, что она японка. А также использовать платформу для содействия разнообразию и инклюзии в Японии, вдохновить тех, кто чувствует себя иным или маргинализированным.