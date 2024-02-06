Главное музыкальное событие года в Эстонии: смотрите, кто выступит в финале Eesti Laul

В финале Eesti Laul примут участие десять исполнителей.

Окончательный порядок выступления артистов в Eesti Laul в 2024 году:

1. Brother Apollo „Bad Boy“

2. Carlos Ukareda „Never Growing Up“

3. Ewert and The Two Dragons „Hold Me Now“

4. Anet Vaikmaa „Serotoniin“

5. OLLIE „My Friend“

6. Daniel Levi „Over the Moon“

7. Uudo Sepp, Sarah Murray „Still Love“

8. Peter Põder „Korraks veel“

9. 5MIINUST x Puuluup „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“

10. Nele-Liis Vaiksoo „Käte ümber jää“

Победитель Eesti Laul будет определен по итогам двух туров голосования. В первом туре учитываются результаты как жюри, так и телефонного голосования. В суперфинале победитель Eesti Laul определится путем телефонного голосования.

Этот захватывающий вечер будут вести Грете Кулд и Тынис Нийнеметс. Помимо выступления самих финалистов, Eesti Laul обещает удивить невероятными музыкальными номерами, в которых сочетаются громкие имена как золотого фонда эстонской музыки, так и современности.

17 февраля прямую трансляцию конкурса будут вести каналы ETV, ETV2, ETV+, Raadio 2, Raadio 4, Jupiter и портал ERR.ee. Днем ранее, 16 февраля, канал ETV представит специальный выпуск, посвященный финалу музыкального конкурса.

Перед финальным концертом в 18:00 конкурсанты раздадут всем желающим автографы в ледовом зале Тондираба.

Билеты на финал Eesti Laul можно приобрести в Piletilevi: https://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/eesti-muusika/eesti-laul-2024-finaal-416693/