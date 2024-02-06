Политик Рихо Террас раскрыл свое тайное увлечение: я все еще экспериментирую

Кулинария всегда занимала особое место в жизни Терраса и является его тайным хобби на протяжении многих лет. „Я, конечно же, экспериментировал, мои друзья и знакомые говорили, что мне следует открыть ресторан или написать книгу, а потом я подумал, почему бы не соединить в книге политику с кулинарией. Я взял интервью у 26 коллег из разных стран, поговорил с ними о Европе, ее будущем и, наконец, спросил, какая, по их мнению, еда лучше всего характеризует их народ“, - сказал Террас.