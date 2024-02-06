Политик Рихо Террас раскрыл свое тайное увлечение: я все еще экспериментирую(1)
Рихо Террас рассказал в передаче „Hommik Anuga“ ("Утро с Ану“), что он умудряется совмещать политику и кулинарию, и даже написал книгу, где помимо вкусных рецептов можно прочитать интервью с его европейскими коллегами.
Кулинария всегда занимала особое место в жизни Терраса и является его тайным хобби на протяжении многих лет. „Я, конечно же, экспериментировал, мои друзья и знакомые говорили, что мне следует открыть ресторан или написать книгу, а потом я подумал, почему бы не соединить в книге политику с кулинарией. Я взял интервью у 26 коллег из разных стран, поговорил с ними о Европе, ее будущем и, наконец, спросил, какая, по их мнению, еда лучше всего характеризует их народ“, - сказал Террас.
Сначала в качестве национальной еды Эстонии Террас предложил для книги мясной соус. Однако, как сказал фотограф, это блюдо красиво сфотографировать не получится. Пришлось искать другой вариант. "В итоге я испек хлеб с салом, черный ржаной хлеб с салом и яичным маслом на кильке“, - вспоминает политик.