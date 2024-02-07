Вчера на сцене Кремля, а завтра в клубе Эстонии? Концерт Клавы Коки вызвал много вопросов к MJclub

Клава Кока - артистка российского музыкального лейбла Black Star, которая ведет активную творческую деятельность по всей РФ, не забывает заезжать на выступления в города Крыма, а также не брезгует политическими концертами в Москве.

Например, 18 марта 2022 года Клава Кока выступила в Лужниках на концерте „Крымская весна“, посвящённом семилетию аннексии Крыма.

22 февраля 2023 года, на том же московском стадионе „Лужники“, была заявлена в списке выступающих на патриотическом митинг-концерте под названием „Слава защитникам Отечества“.

Более того, 7 января 2023 года, на фоне вторжения России в Украину, Клава Кока была внесена в санкционный список Украины лиц, „которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины“.

В 2021 году концерт Клавы Коки должен был состояться в таллиннском ночном клубе CatHouse, но был перенесен из-за ковидных ограничений на более поздний срок. Назначенный на февраль 2022 года концерт так и не состоялся из-за военного вторжения России в Украину.

Владелец CatHouse Алексей подтвердил: „В начале 2022 года мы уже собирались делать новую дату на апрель-май, но она где-то очень конкретно выступила против Украины. После этого она, естественно, сразу стала для нас неприемлема. Клуб вместе с организатором решили, что её нам не надо".

Владелец клуба MJclub: то же самое можно сказать и об Анне Вески

Мы попросили прокомментировать заявленный на сайте MJclub мартовский концерт российской певицы Клавы Коки.

Действительно ли в MJclub состоится концерт Клавы Коки?

Если да, то на каких основаниях Клава Кока будет въезжать в Эстонию?

Считает ли организатор этичным привозить российского артиста, который активно выступает на территории РФ, участвует в кремлевских концертах, дает концерты на территории аннексированного Крыма и, более того, внесен в санкционный список Украины как лицо, оправдывающее военную агрессию России в Украине.