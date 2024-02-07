Вчера на сцене Кремля, а завтра в клубе Эстонии? Концерт Клавы Коки вызвал много вопросов к MJclub(1)
На сайте и в социальных сетях MJclub появилась афиша концерта Клавы Коки, также организаторами была запущена таргетированная реклама, призывающая пользователей Сети покупать билеты на мероприятие. Российская певица должна выступить на сцене клуба в конце марта. Растерянный читатель обратил на этот анонс внимание редакции: „Грубо говоря, вчера она выступала на сцене Кремля, а сегодня приедет в Таллинн зарабатывать деньги как ни в чем не бывало? Есть большие сомнения, что ее вообще пустят в Эстонию, но билеты уже вовсю продают“.
Клава Кока - артистка российского музыкального лейбла Black Star, которая ведет активную творческую деятельность по всей РФ, не забывает заезжать на выступления в города Крыма, а также не брезгует политическими концертами в Москве.
Например, 18 марта 2022 года Клава Кока выступила в Лужниках на концерте „Крымская весна“, посвящённом семилетию аннексии Крыма.
22 февраля 2023 года, на том же московском стадионе „Лужники“, была заявлена в списке выступающих на патриотическом митинг-концерте под названием „Слава защитникам Отечества“.
Более того, 7 января 2023 года, на фоне вторжения России в Украину, Клава Кока была внесена в санкционный список Украины лиц, „которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины“.
В 2021 году концерт Клавы Коки должен был состояться в таллиннском ночном клубе CatHouse, но был перенесен из-за ковидных ограничений на более поздний срок. Назначенный на февраль 2022 года концерт так и не состоялся из-за военного вторжения России в Украину.
Владелец CatHouse Алексей подтвердил: „В начале 2022 года мы уже собирались делать новую дату на апрель-май, но она где-то очень конкретно выступила против Украины. После этого она, естественно, сразу стала для нас неприемлема. Клуб вместе с организатором решили, что её нам не надо".
Владелец клуба MJclub: то же самое можно сказать и об Анне Вески
Мы попросили прокомментировать заявленный на сайте MJclub мартовский концерт российской певицы Клавы Коки.
Действительно ли в MJclub состоится концерт Клавы Коки?
Если да, то на каких основаниях Клава Кока будет въезжать в Эстонию?
Считает ли организатор этичным привозить российского артиста, который активно выступает на территории РФ, участвует в кремлевских концертах, дает концерты на территории аннексированного Крыма и, более того, внесен в санкционный список Украины как лицо, оправдывающее военную агрессию России в Украине.
Организатор концерта Юри Метс ответил на данный запрос:
„С чего вы взяли, что если артист выступил в России, то он сразу же является сторонником агрессии? По сути, используя ваши слова, то же самое можно сказать и об Анне Вески! Что было бы совершенно неверно, потому что выступление в частном заведении абсолютно не является выражением какой-либо позиции.
Въезд в страны Шенгенского соглашения осуществляется на основании шенгенской визы, выданной страной Шенгенского соглашения. У артиста эта виза выдана в январе 2024 года!
Эстония не ограничивает передвижение по Шенгену, поэтому мы не нарушаем никаких законов или санкций в Европе!
Что касается этического вопроса, то я ограничусь тем, что не хочу много говорить на эту тему, потому что ваше утверждение о том, что артист оправдывает агрессию, является ЛОЖНЫМ!
Кремлевский концертный зал такой же, как и все остальные, и в нем уже 42 года проводятся такие мероприятия, как ежегодный хит „Песня Года“. Выступление в нем не означает, что кто-то что-то поддерживает“.
Является ли адекватным и этичным выступление в Эстонии артиста, который не разорвал связи с РФ и зарабатывает в России?
Мы попросили прокомментировать эту ситуацию Департамент полиции и погранохраны Эстонии, а также КаПо. Как только ответ будет получен, мы его опубликуем.