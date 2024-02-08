NFC-визитки, игрушки из остатков диванов, съедобные стаканчики: на выходных пройдет крупнейшая за всю историю ярмарка ученических фирм

По словам исполнительного директора Junior Achievement Eesti Керсти Лоор, это крупнейшая за все времена ярмарка ученических фирм, где соберутся предприятия со всей Эстонии, а также из Латвии и Финляндии. „Каждый год молодые люди удивляют нас новыми интересными идеями, в том числе и в этом году – их творения варьируются от предметов повседневного потребления и аппетитных сладостей до услуг поддержки в учебе. Особенно гордиться нас заставляет то, что молодые люди уделяют много внимания повторному использованию и экологичности своей продукции“, - сказала Лоор.

На ярмарке желающие смогут приобрести различные настольные игры, предметы одежды особого дизайна и закуски ручной работы. Среди прочего, учащиеся Пярнуской гуманитарной гимназии Сютевака предложат натуральные твердые ароматические масла, а воспитанники Единой гимназии Ляэнемаа – переносные мусорные „пеналы“. Учащиеся Пиритской экономической гимназии создали интересную рабочую тетрадь для дошкольников, а ученики Тартуской гимназии Яана Поска – автоматические доводчики для дверей.

Лоор отметила, что ярмарка ученических фирм – отличная возможность предоставить молодым людям первый опыт продаж и развить в них предпринимательскую жилку: „Создавая ученические фирмы, молодые люди придумывают инновационные идеи и проходят весь бизнес-процесс от поиска концепции и формирования команды до маркетинга, продаж и финансового учета предприятия. Каждый посетитель ярмарки сможет на месте познакомиться с идеями школьников, а также приобрести понравившиеся товары и услуги, тем самым внеся свой вклад в развитие предпринимательского образования молодежи в Эстонии“.

В конце каждого дня ярмарки в 17:00 в торговых центрах будут награждены наиболее выдающиеся ученические фирмы. Среди прочего, будут определены лучшая стратегия продаж ярмарки, самый привлекательный торговый стенд, лучший продукт/услуга, самый большой на ярмарке оборот и ученическая фирма – любимец посетителей.