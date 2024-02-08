Во льдах в Японии застряли 10 косаток — за их спасением следит весь мир

Спасатели и волонтеры из Японии не могут подобраться к китам, поэтому просят Россию о помощи. По словам очевидцев, среди китов есть как минимум один детеныш — и он быстро выбился из сил.

Специалисты говорят, что косаток может выручить ветер, но, по всем прогнозам, он ожидается лишь 8 февраля. Также очистить необходимую территория ото льда можно с помощью ледокола. Наши моряки решили бы вопрос за пару часов — они находятся на расстоянии всего 15-20 км., но требуется разрешение японской стороны.

Известно, что косаток первыми заметили местные рыбаки. Они сделали видео с дрона, и на тот момент насчитывалось около 16 особей.

Ранним утром 7 февраля стало известно, что стая, застрявшая в Тихом океане, могла спастись самостоятельно. Их не обнаружили на том же месте. Из этого может следовать два сценария развития событий: либо дрейфующий лед разошелся и китам удалось уйти в море, либо, к сожалению, все погибли в плену.

Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Сергей Масленников рассказал, что у животных была возможность спастись. Но для этого важно, чтобы была полынья (уже растаявшее место на ледяной поверхности. — прим. ред.):

„Это крупные животные, они могут мордой разбивать лед. Но им надо побольше полынью, так как они дышат не носом, у них дыхало на верхней части головы. То есть, им нужно высунуть голову, большой плавник — нужна большая дырка во льду. Если выживут взрослые особи, то выживут и детеныши“.

По словам эксперта, маленькие косатки не отрываются от взрослых, ходят за мамой. Также известно, что млекопитающие помогают сородичам, подталкивая их наверх.

Напомним, что в 2005 году произошла похожая ситуация. Но тогда большинство из группы косаток не выжили.