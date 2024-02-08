Бесплатное ледовое шоу, прокат коньков и каток: в День друга в центре города пройдет дискотека на льду

В среду, 14 февраля с 18 до 20 часов приглашаем всех на каток в Старом городе, где диджей Эркки Сарапуу будет играть музыку, а также выступят фигуристы ледовой школы Rocca Al Mare. Мероприятие, вход на каток и прокат коньков бесплатны.
Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм тоже планирует прийти кататься.
„Мне приятно, что в нашем обществе День святого Валентина, который, возможно, содержит больше романтической дружбы, превратился в день, когда мы думаем как о нашем партнере, так и о друзьях, подчеркивая их значимость. Так что приглашаю всех друзей на каток – у вас обязательно останется приятное воспоминание“, – сказала старейшина района Кесклинн.
В День святого Валентина на горке Харью, в парках Фальги и Полицейском парке будут вывешены сотни открыток с добрыми пожеланиями, которые каждый может взять на память или подарить близким. Открытки изготовлены воспитанниками детского сада Марди, учениками гимназии имена Густава Адольфа и 21-й школы, а также Кесклиннаским молодежным центром.
„Большое спасибо всем молодым людям и их руководителям, которые создали поздравительные открытки для жителей города на День святого Валентина, – сказала Хауканымм. – Мы надеемся, что они получили столько же радости от изготовления, сколько горожане получат от самих открыток и пожеланий“.
12 февраля в зеленой зоне Харью будет установлена инсталляция в виде сердца, которая уже ставшая в последние годы популярным местом для фотографирования и простоит до 21 марта.
В тот же день в Таллиннской мэрии (площадь Вабадузе, 7) откроется выставка „Мой лучший друг“. На ней будут представлены рисунки учащихся младших классов района Кесклинн. Для создания выставки в январе управа Кесклинн объявила конкурс рисунков, на который было представлено 211 работ из семи школ.
Победители были выбраны путём открытого голосования на официальной страничке управы Кесклинн. Победители конкурса будут награждены на открытии выставки 12 февраля. Рисунки будут украшать выставочные окна Таллиннской мэрии с 12 февраля по 15 марта.