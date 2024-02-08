Бесплатное ледовое шоу, прокат коньков и каток: в День друга в центре города пройдет дискотека на льду

В среду, 14 февраля с 18 до 20 часов приглашаем всех на каток в Старом городе, где диджей Эркки Сарапуу будет играть музыку, а также выступят фигуристы ледовой школы Rocca Al Mare. Мероприятие, вход на каток и прокат коньков бесплатны.

Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм тоже планирует прийти кататься.

„Мне приятно, что в нашем обществе День святого Валентина, который, возможно, содержит больше романтической дружбы, превратился в день, когда мы думаем как о нашем партнере, так и о друзьях, подчеркивая их значимость. Так что приглашаю всех друзей на каток – у вас обязательно останется приятное воспоминание“, – сказала старейшина района Кесклинн.

В День святого Валентина на горке Харью, в парках Фальги и Полицейском парке будут вывешены сотни открыток с добрыми пожеланиями, которые каждый может взять на память или подарить близким. Открытки изготовлены воспитанниками детского сада Марди, учениками гимназии имена Густава Адольфа и 21-й школы, а также Кесклиннаским молодежным центром.

„Большое спасибо всем молодым людям и их руководителям, которые создали поздравительные открытки для жителей города на День святого Валентина, – сказала Хауканымм. – Мы надеемся, что они получили столько же радости от изготовления, сколько горожане получат от самих открыток и пожеланий“.

12 февраля в зеленой зоне Харью будет установлена инсталляция в виде сердца, которая уже ставшая в последние годы популярным местом для фотографирования и простоит до 21 марта.

В тот же день в Таллиннской мэрии (площадь Вабадузе, 7) откроется выставка „Мой лучший друг“. На ней будут представлены рисунки учащихся младших классов района Кесклинн. Для создания выставки в январе управа Кесклинн объявила конкурс рисунков, на который было представлено 211 работ из семи школ.