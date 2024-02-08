Разница в 55 лет не смущает: эстонский адвокат утверждает, что влюблен в 103-летнюю вдову деда(2)
48-летний эстонский адвокат Март Соесон утверждает, что состоит в романтических отношениях с 103-летней Эльфриеде Рийт, которая является вдовой его покойного деда, пишет Daily Mail.
48-летний мужчина утверждает, что состоит со 103-летней женщиной в романтических отношениях уже более десятка лет. Одновременно с этим эстонский адвокат хочет остаться в Австралии, где проживает его возлюбленная. Власти же отказали ему в постоянном виде на жительство.
Соесен и вдова его деда проживали вместе в Сиднее до 2022 года, когда женщина переехала в дом престарелых.
При этом Соесен избегает ответа на вопрос о том, состоял ли он когда-либо с Эльфриеде Рийт в сексуальных отношениях. „Это крайне личный вопрос. И я сам никогда даже не задумывался о том, чтобы залезть в самые сокровенные тайны жизни других людей“, - пояснил он.
Адвокат также отметил, что согласно американскому исследованию, 15% женатых пар не состоят в сексуальных отношениях друг с другом или же занимаются сексом крайне редко.
„Нюансы сосуществования между людьми гораздо более многогранны. Если держать эти нюансы при себе, совместная жизнь становится гораздо более разнообразной, чем если бы они были представлены на всеобщее обозрение. Духовные и эмоциональные связи зачастую гораздо сильнее, чем любые другие виды чувств“, - подчеркнул эстонец.
Соесен считает, что ему отказали в австралийском ВНЖ из-за того, что его союз с 103-летней женщиной посчитали ненастоящим. Поэтому теперь он пытается добиться справедливости с помощью трибунала.
„Я понимаю, что это клише, но люди всегда задаются вопросом о мотивах, когда видят пару со значительной разницей в возрасте. И чаще всего пожилой мужчина вступает в отношения с женщиной, которая, возможно, на десятки лет его младше“, - отмечает адвокат.
Он пояснил, что встретился с Эльфриеде в 1996 году, когда приехал в Австралию изучать английский язык на продвинутом уровне, а она пригласила его остановиться у нее. Женщина знала, что молодой человек - внук ее покойного мужа Альфреда от брака с первой женой.
Соесон рассказывает, что не было никакой любви с первого взгляда, но у пары завязались дружеские отношения, а их связь со временем становилась лишь крепче. После возвращения в Эстонию он посещал Австралию в 2000 и 2007 годах, чтобы увидеть Эльфриеде. К тому времени он „очень заботился“ о ней и „невероятно скучал“.
„Вернувшись из поездки в Австрию в 2007 году, я не мог отделаться от ощущения, что мне чего-то не хватает в жизни, и этим чем-то была Эльфриеде“, - признается мужчина. На протяжении следующих лет - 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 and 2012/13 - он каждый год приезжал в Австралию с целью увидеться с Эльфриеде Рийт.
Во время его последнего визита пара осознала свои чувства друг к другу и их отношения перешли на новый уровень, который уже нельзя назвать дружбой. „Эльфриеде была по уши в меня влюблена, и я испытывал к ней такие же чувства“, - утверждает эстонский адвокат.
Соесон утверждает, что их романтические отношения начались в январе 2013 года, когда ему было 37 лет, а его возлюбленной 92 года. В сентябре 2018 года Соесон бросил работу адвоката в Эстонии и перебрался в Сидней, чтобы жить с Эльфриеде. Пара жила вместе вплоть до сентября 2022 года, пока женщина не переехала в дом престарелых.
„Нам обоим было сложно принять это решение, но оно было необходимым, учитывая состояние ее здоровья и рекомендации специалистов“, - констатирует мужчина.
Он надеется, что трибунал признает их „подлинные фактические отношения“ и разрешит ему остаться в Австралии.