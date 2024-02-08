Разница в 55 лет не смущает: эстонский адвокат утверждает, что влюблен в 103-летнюю вдову деда

48-летний мужчина утверждает, что состоит со 103-летней женщиной в романтических отношениях уже более десятка лет. Одновременно с этим эстонский адвокат хочет остаться в Австралии, где проживает его возлюбленная. Власти же отказали ему в постоянном виде на жительство.

Соесен и вдова его деда проживали вместе в Сиднее до 2022 года, когда женщина переехала в дом престарелых.

При этом Соесен избегает ответа на вопрос о том, состоял ли он когда-либо с Эльфриеде Рийт в сексуальных отношениях. „Это крайне личный вопрос. И я сам никогда даже не задумывался о том, чтобы залезть в самые сокровенные тайны жизни других людей“, - пояснил он.

Адвокат также отметил, что согласно американскому исследованию, 15% женатых пар не состоят в сексуальных отношениях друг с другом или же занимаются сексом крайне редко.

„Нюансы сосуществования между людьми гораздо более многогранны. Если держать эти нюансы при себе, совместная жизнь становится гораздо более разнообразной, чем если бы они были представлены на всеобщее обозрение. Духовные и эмоциональные связи зачастую гораздо сильнее, чем любые другие виды чувств“, - подчеркнул эстонец.

Соесен считает, что ему отказали в австралийском ВНЖ из-за того, что его союз с 103-летней женщиной посчитали ненастоящим. Поэтому теперь он пытается добиться справедливости с помощью трибунала.

„Я понимаю, что это клише, но люди всегда задаются вопросом о мотивах, когда видят пару со значительной разницей в возрасте. И чаще всего пожилой мужчина вступает в отношения с женщиной, которая, возможно, на десятки лет его младше“, - отмечает адвокат.

Он пояснил, что встретился с Эльфриеде в 1996 году, когда приехал в Австралию изучать английский язык на продвинутом уровне, а она пригласила его остановиться у нее. Женщина знала, что молодой человек - внук ее покойного мужа Альфреда от брака с первой женой.