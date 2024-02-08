Владимир Свет: почему Койт Тооме хочет гонять по Таллинну? Потому что ему все равно

Во-первых, ни я, ни мои коллеги из Таллиннского транспортного департамента не испытываем ненависть к водителям. Автомобили не исчезнут из города и являются естественной частью жизни. Но наряду с автомобилями мы должны думать и о пешеходах, которые являются гораздо менее защищенной и численно большей целевой группой. В конце концов, Койт Тоом тоже выступает в роли пешехода, когда делает несколько шагов к двери своего автомобиля. Более низкий скоростной режим обеспечивает безопасность. Когда мы переходим улицу, то наши тело, душа и разум принадлежат водителю - уступит ли он дорогу и поведет себя разумно за рулем или же будет гнать по центру города и превышать скорость. Почему Койт Тооме хочет гонять по городу? Потому что ему все равно.

Во-вторых, вопреки распространенным мифам, чуть более медленная езда не приводит к увеличению выбросов выхлопных газов. Больше выхлопных газов выделяется, когда водитель разгоняется, даже видя красный свет, а затем резко тормозит, вместо того чтобы ехать спокойно. По улице с несколькими пешеходными переходами и светофорами уже, как правило, невозможно ехать 50 км/ч - средняя скорость ниже. Это не приводит к особым потерям во времени - что касается центра города, речь идет о небольших расстояниях и об одной-двух минутах сэкономленного времени.

В-третьих, и взрослые, и дети могут передвигаться по городу на автобусе. На самом деле, уже сейчас большинство детей ходят пешком, ездят на велосипеде или пользуются общественным транспортом, чтобы попасть на кружки по интересам или тренировки. Да, иногда автобус действительно дольше едет в час пик, но в целом общественный транспорт в Таллинне работает хорошо. Верю, что среди пассажиров наших автобусов, трамваев и троллейбусов есть много поклонников Койта Тооме, которые были бы рады время от времени видеть своего любимого певца в общественном транспорте. Конечно, у нас нет Porsche, которые так нравится Койту, но на улицах Таллинна есть десятки автобусов Solaris, Man и Volvo.