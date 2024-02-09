Эден Голан и две войны. Израиль на „Евровидении“ представит певица, которая выросла в России

„Мы понимаем обеспокоенность и глубокие убеждения по поводу нынешнего конфликта на Ближнем Востоке“, — сказал он. Однако, по его словам, „Евровидение“ „не является соревнованием между правительствами“.

„Трудно проводить сравнения между войнами и конфликтами, и, учитывая, что мы неполитическая медиаорганизация, не нам этим заниматься“, — заявил газете New York Times Ноэль Курран, генеральный директор Европейского вещательного союза.

До сих пор организаторы „Евровидении“ не соглашались с призывами об исключении Израиля, заявляя, что ситуации в Украине и Газе различаются.

Музыканты из Норвегии и Дании написали аналогичные обращения, а в Швеции в авторы открытого письма, подписанного такими звездами поп-музыки, как Robyn, Fever Ray и First Aid Kit, обвинили Израиль в военных преступлениях.

„Мы ожидаем такой же активной защиты ценностей от Yle и сейчас“, — заявил они.

В Финляндии более 1400 работников музыкальной индустрии подписали петицию, обвинявшую национального вещателя Yle в двойных стандартах. Они указывали, что он был одним из первых, кто потребовал запретить участие в „Евровидении“ России после вторжения в Украину в 2022 году.

Петиция с призывом исключить Израиль из числа стран-участниц конкурса набрала около 10 тысяч подписей — это почти 3% населения Исландии. Если артисту из Израиля будет разрешено выступить, Исландия должна отказаться от участия, говорилось в петиции.

В декабре Ассоциация композиторов и авторов песенных текстов Исландии опубликовала заявление, в котором указывала, что военные действия Израиля в секторе Газа не позволяют ему участвовать в событии, „которое характеризуется радостью и оптимизмом“.

Она посвятила песню израильским заложникам, которые все еще удерживаются в Газе. „Мы не будем действительно в порядке, пока все не вернутся домой“, — сказала она.

Эден Голан и две войны

В то время как музыканты из некоторых европейских стран выступают против участия Израиля в „Евровидении“ из-за войны в Газе, в Украине вопросы вызвала биография самой Эден Голан.

Девушка родилась в Тель-Авиве, однако в возрасте около шести лет переехала в Москву с родителями.

В 2018 году певица стала финалисткой пятого сезона шоу „Голос.Дети“. До этого она успела поучаствовать в отборе на „Детское Евровидение — 2015“, а также выступить на детской „Новой волне“ в аннексированном Крыму. Она несколько лет была участницей группы Cosmos Girls, которую продюсировал певец Григорий Лепс.

Певица также выпустила несколько сольных треков, в том числе на русском языке.

В 2022 году, после начала войны в Украине, Голан вернулась в Израиль, однако, как отмечают украинские СМИ, она так и не осудила российское вторжение.

Сама Голан рассказывала, что, вернувшись на родину, она столкнулась с необходимостью доказывать свою принадлежность Израилю: „Некоторые пишут, что я ненастоящая израильтянка, что я русская и все такое, но я израильтянка, насколько это только возможно. […] Мы всегда знали, что вернемся в Израиль, сомнений не было, вопрос был в том, когда. Из-за таких реакций возникает ощущение, что мне нужно доказать свою „израильскость“, хотя и доказывать нечего“.

„Ощущения от пребывания там [в России] во время войны и пребывания здесь совершенно разные. Если в России все пытаются бежать из страны, то здесь наоборот, Я бы не хотела в это время [войны в Газе] оказаться где-то еще“, — сказала она.

Выступая после своей победы на отборочном соревновании, Голан сказала: „Это мечта, а в этом году она имеет еще большее значение. Мы хотим показать всему миру, кто мы на самом деле; за три минуты показать на сцене нашу страну, наши эмоции, нашу силу и наш народ — что мы здесь, навсегда, вместе“.