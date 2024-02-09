Молодежный центр Хааберсти отмечает свой 23-й день рождения и приглашает всех в гости

По словам молодежного работника Хааберсти Кевина Полл, ко дню рождению будет установлена фото-стена, пройдёт викторина о центре и работниках молодежного центра. „В этот день можно будет продемонстрировать свои навыки в кулинарии и, конечно же, насладиться именинным пирогом“, - сказал молодежный работник и добавил, что в течение следующей недели в центре также пройдут другие интересные события. „Во вторник, 13 февраля, пройдёт веселое празднование Масленицы под названием „День масленичной булочки“ с тематическими играми и мастер-классами по взбиванию сливок и приготовлению масленичных булочек. 14 февраля, в День Влюбленных, центр приглашает всех создавать своими руками подарки и открытки для друзей“, - представил планы на неделю Кевин Полл и добавил, что все мероприятия начинаются в 15:00, а центр открывается в обычное время - в 13:00.
Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов пояснил, что молодежный центр — это место, куда могут приходить все молодые люди, как для проведения свободного времени, так и для выполнения школьных заданий. „Все занятия в молодежном центре бесплатны для всех желающих. В центре функционируют кружки по кулинарии, искусству, ремесленничеству, викторине и науке. Проводятся различные мастер-классы и лагеря. Ежедневно центр посещают от 35 до 50 молодых людей, большинство из которых в возрасте от 7 до 15 лет. В центре есть большая дворовая территория, обогащающая возможности досуга на свежем воздухе“, - сказал старейшина и пригласил всех желающих принять участие в мероприятиях, предлагаемых молодежным центром.