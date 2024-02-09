Молодежный центр Хааберсти отмечает свой 23-й день рождения и приглашает всех в гости

По словам молодежного работника Хааберсти Кевина Полл, ко дню рождению будет установлена фото-стена, пройдёт викторина о центре и работниках молодежного центра. „В этот день можно будет продемонстрировать свои навыки в кулинарии и, конечно же, насладиться именинным пирогом“, - сказал молодежный работник и добавил, что в течение следующей недели в центре также пройдут другие интересные события. „Во вторник, 13 февраля, пройдёт веселое празднование Масленицы под названием „День масленичной булочки“ с тематическими играми и мастер-классами по взбиванию сливок и приготовлению масленичных булочек. 14 февраля, в День Влюбленных, центр приглашает всех создавать своими руками подарки и открытки для друзей“, - представил планы на неделю Кевин Полл и добавил, что все мероприятия начинаются в 15:00, а центр открывается в обычное время - в 13:00.