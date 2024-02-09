10 февраля в Таллиннском ботаническом саду пройдет традиционный День витаминов
Уже в эту субботу, 10 февраля, в Таллиннском ботаническом саду пройдет традиционный День витаминов. В тематический день, посвященный витаминам, организуются экскурсии и мастер-классы для детей. В Пальмовом доме можно приобрести продукты, богатые витаминами.
„Третий год подряд мы проводим День витаминов в Ботаническом саду, чтобы привлечь внимание к важным факторам здоровья в период высокого сезона вирусов. Приглашаем семьи на экскурсии в теплицы, где можно увидеть разнообразные цитрусовые и другие интересные фрукты. На мастер-классах для детей мы узнаем о принципах здорового питания и обсудим, как разнообразить свой ежедневный рацион“, – говорит Марит Касеметс, куратор мероприятия и методист Таллиннского ботанического сада.
В День витаминов вы сможете приобрести различные богатые витаминами продукты от компании Bio Life OÜ. Мероприятие можно посетить по обычному билету Таллиннского ботанического сада.
Программа мероприятий Дня витаминов:
12:00–13:00 – Мастер-класс для детей „Продукты питания и пищевые растения“
12:00–13:00 – Экскурсия (на эстонском языке)
14:00–15:00 – Мастер-класс для детей „Продукты питания и пищевые растения“
14:00–15:00 – Экскурсия (на эстонском языке)
Зарегистрироваться можно на сайте botaanikaaed.ee