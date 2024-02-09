10 февраля в Таллиннском ботаническом саду пройдет традиционный День витаминов

„Третий год подряд мы проводим День витаминов в Ботаническом саду, чтобы привлечь внимание к важным факторам здоровья в период высокого сезона вирусов. Приглашаем семьи на экскурсии в теплицы, где можно увидеть разнообразные цитрусовые и другие интересные фрукты. На мастер-классах для детей мы узнаем о принципах здорового питания и обсудим, как разнообразить свой ежедневный рацион“, – говорит Марит Касеметс, куратор мероприятия и методист Таллиннского ботанического сада.