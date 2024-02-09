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09.02.2024, 07:12

Билан, Киркоров, Асти?! Обнародован новый список запрещенных в России музыкантов - и он очень странный

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Meduza
NETHERLANDS EUROVISION SONG CONTEST
NETHERLANDS EUROVISION SONG CONTEST
ФОТО: SANDER KONING / POOL | Shutterstock, SANDER KONING / POOL

Помимо участников „голой вечеринки“, в нем появились те, кто вообще не высказывались о войне — и даже выступали на „патриотических“ фестивалях.

В начале февраля 2024 года продюсеры и промоутеры получили обновленный список артистов, „запрещенных к концертной деятельности“ в России. Документом с „Медузой“ поделились два источника в музыкальной индустрии независимо друг от друга.

Среди музыкантов, перечисленных в списке, — участники „почти голой вечеринки“ (Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Анна Асти) и музыканты, выступившие против войны в Украине, — например, рэпер Loqiemean и группа „Несчастный случай“. А также те, кто позицию по поводу российского вторжения озвучивал чрезвычайно аккуратно (как группы „Комсомольск“ и Shortparis) или молчал (как Dead Blonde).

Есть среди них и музыканты, которые еще недавно участвовали в событиях „патриотической“ направленности. Например, группы „Монгол Шуудан“, „Йорш“ и „План Ломоносова“ выступали на KinchevFest, который организует лидер группы „Алиса“ Константин Кинчев.

В целом в списке немало нишевых артистов. Также в нем встречаются имена с явными ошибками. По каким причинам они оказались в стоп-листе, непонятно. Всего там перечислены 50 музыкантов и групп:

  • Анна Асти

  • Dead Blonde

  • Kedr Livanskiy

  • Loqiemean (Роман Худяков)

  • Markul

  • Monran

  • The Chemodan

  • Сергей Ананич

  • Борис Андрианов

  • Ольга Арефьева

  • Дима Билан

  • Глюкоза

  • Jukebox Trio

  • Plamenev

  • Shortparis

  • The Matrixx

  • Wildways

  • Диктофон

  • Другдиджея

  • Йорш

  • Комсомольск

  • Несчастный случай

  • Алексей Кортнев

  • Монгол Шуудан

  • Максим Леонидов

  • Максим Марлоу

  • Лолита Милявская

  • Алекша Нович

  • Щенки

  • Павел Пиковский

  • Полина Осетинская

  • СМН

  • Электрофорез

  • Максим Тесли

  • Мария Тотибадзе

  • План Ломоносова

  • Олег Ягодин (Курара)

  • Операция Пластилин

  • Полматери

  • Путь

  • Рыночные отношения

  • Слот

  • Формация Лимон

  • Рита Дакота

  • Альбина Джанабаева

  • Дмитрий Даниил (Scally Milano)

  • Дора

  • Дмитрий Емельянов

  • Александр Казян (ОУ74)

  • Филипп Киркоров

„Это третья итерация“, — говорит „Медузе“ о списке один из попавших в него артистов. Накануне вторжения России в Украину, вспоминает музыкант, связанные с администрацией президента (АП) люди предупреждали его, что подобные списки будут — и если артист „не изменит свою позицию“, он в них попадет. О том, что новый список „спустили“ непосредственно из Кремля, говорит также источник „Медузы“ в музыкальной индустрии.

Российский промоутер, говоривший с „Медузой“ на условиях анонимности, подтвердил, что как минимум две группы, указанные в новом списке, действительно попали под запрет. „Промоутерам звонят и говорят, что нельзя с этими артистами делать мероприятия на государственные деньги и вешать наружную рекламу“, — объяснил собеседник „Медузы“.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о существовании негласных списков запрещенных музыкантов. Российские власти отрицают, что такой перечень существует. По словам одного из запрещенных артистов, стоп-листы согласовывают в Управлении по общественным проектам администрации президента РФ, которое возглавляет Сергей Новиков. Источники „Медузы“ называют Новикова „главным цензором кино, театра и музыки“. На просьбу о комментарии чиновник не ответил.

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