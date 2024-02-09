Билан, Киркоров, Асти?! Обнародован новый список запрещенных в России музыкантов - и он очень странный

В начале февраля 2024 года продюсеры и промоутеры получили обновленный список артистов, „запрещенных к концертной деятельности“ в России. Документом с „Медузой“ поделились два источника в музыкальной индустрии независимо друг от друга.

Среди музыкантов, перечисленных в списке, — участники „почти голой вечеринки“ (Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Анна Асти) и музыканты, выступившие против войны в Украине, — например, рэпер Loqiemean и группа „Несчастный случай“. А также те, кто позицию по поводу российского вторжения озвучивал чрезвычайно аккуратно (как группы „Комсомольск“ и Shortparis) или молчал (как Dead Blonde).

Есть среди них и музыканты, которые еще недавно участвовали в событиях „патриотической“ направленности. Например, группы „Монгол Шуудан“, „Йорш“ и „План Ломоносова“ выступали на KinchevFest, который организует лидер группы „Алиса“ Константин Кинчев.

В целом в списке немало нишевых артистов. Также в нем встречаются имена с явными ошибками. По каким причинам они оказались в стоп-листе, непонятно. Всего там перечислены 50 музыкантов и групп:

Анна Асти

Dead Blonde

Kedr Livanskiy

Loqiemean (Роман Худяков)

Markul

Monran

The Chemodan

Сергей Ананич

Борис Андрианов

Ольга Арефьева

Дима Билан

Глюкоза

Jukebox Trio

Plamenev

Shortparis

The Matrixx

Wildways

Диктофон

Другдиджея

Йорш

Комсомольск

Несчастный случай

Алексей Кортнев

Монгол Шуудан

Максим Леонидов

Максим Марлоу

Лолита Милявская

Алекша Нович

Щенки

Павел Пиковский

Полина Осетинская

СМН

Электрофорез

Максим Тесли

Мария Тотибадзе

План Ломоносова

Олег Ягодин (Курара)

Операция Пластилин

Полматери

Путь

Рыночные отношения

Слот

Формация Лимон

Рита Дакота

Альбина Джанабаева

Дмитрий Даниил (Scally Milano)

Дора

Дмитрий Емельянов

Александр Казян (ОУ74)

Филипп Киркоров