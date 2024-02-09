Билан, Киркоров, Асти?! Обнародован новый список запрещенных в России музыкантов - и он очень странный(31)
Помимо участников „голой вечеринки“, в нем появились те, кто вообще не высказывались о войне — и даже выступали на „патриотических“ фестивалях.
В начале февраля 2024 года продюсеры и промоутеры получили обновленный список артистов, „запрещенных к концертной деятельности“ в России. Документом с „Медузой“ поделились два источника в музыкальной индустрии независимо друг от друга.
Среди музыкантов, перечисленных в списке, — участники „почти голой вечеринки“ (Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Анна Асти) и музыканты, выступившие против войны в Украине, — например, рэпер Loqiemean и группа „Несчастный случай“. А также те, кто позицию по поводу российского вторжения озвучивал чрезвычайно аккуратно (как группы „Комсомольск“ и Shortparis) или молчал (как Dead Blonde).
Есть среди них и музыканты, которые еще недавно участвовали в событиях „патриотической“ направленности. Например, группы „Монгол Шуудан“, „Йорш“ и „План Ломоносова“ выступали на KinchevFest, который организует лидер группы „Алиса“ Константин Кинчев.
В целом в списке немало нишевых артистов. Также в нем встречаются имена с явными ошибками. По каким причинам они оказались в стоп-листе, непонятно. Всего там перечислены 50 музыкантов и групп:
Анна Асти
Dead Blonde
Kedr Livanskiy
Loqiemean (Роман Худяков)
Markul
Monran
The Chemodan
Сергей Ананич
Борис Андрианов
Ольга Арефьева
Дима Билан
Глюкоза
Jukebox Trio
Plamenev
Shortparis
The Matrixx
Wildways
Диктофон
Другдиджея
Йорш
Комсомольск
Несчастный случай
Алексей Кортнев
Монгол Шуудан
Максим Леонидов
Максим Марлоу
Лолита Милявская
Алекша Нович
Щенки
Павел Пиковский
Полина Осетинская
СМН
Электрофорез
Максим Тесли
Мария Тотибадзе
План Ломоносова
Олег Ягодин (Курара)
Операция Пластилин
Полматери
Путь
Рыночные отношения
Слот
Формация Лимон
Рита Дакота
Альбина Джанабаева
Дмитрий Даниил (Scally Milano)
Дора
Дмитрий Емельянов
Александр Казян (ОУ74)
Филипп Киркоров
„Это третья итерация“, — говорит „Медузе“ о списке один из попавших в него артистов. Накануне вторжения России в Украину, вспоминает музыкант, связанные с администрацией президента (АП) люди предупреждали его, что подобные списки будут — и если артист „не изменит свою позицию“, он в них попадет. О том, что новый список „спустили“ непосредственно из Кремля, говорит также источник „Медузы“ в музыкальной индустрии.
Российский промоутер, говоривший с „Медузой“ на условиях анонимности, подтвердил, что как минимум две группы, указанные в новом списке, действительно попали под запрет. „Промоутерам звонят и говорят, что нельзя с этими артистами делать мероприятия на государственные деньги и вешать наружную рекламу“, — объяснил собеседник „Медузы“.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о существовании негласных списков запрещенных музыкантов. Российские власти отрицают, что такой перечень существует. По словам одного из запрещенных артистов, стоп-листы согласовывают в Управлении по общественным проектам администрации президента РФ, которое возглавляет Сергей Новиков. Источники „Медузы“ называют Новикова „главным цензором кино, театра и музыки“. На просьбу о комментарии чиновник не ответил.