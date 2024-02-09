ФОТО | Немецкая принцесса снялась для журнала Playboy

Прапраправнучка немецкого короля снялась в фотосессии для Playboy, чтобы своим примером воодушевить других женщин. Ксения является представителем известной династии Веттинов (Wettiner). Веттины - это одна из старейших немецких дворянских семей, родословную которой можно проследить вплоть до Х века. Фамилия Веттинов происходит от названия родовой крепости Веттин неподалеку от города Галле в Саксонии-Анхальт. Последний саксонский король Август III сложил полномочия в результате Ноябрьской революции 1918 года. В наше время Веттины представлены Виндзорской династией (Великобритания), а также Саксен-Кобург-Готской династией королей Бельгии.

Главный редактор Playboy в интервью DW

Можно ли действительно назвать появление немецкой принцессы на обложке журнала Playboy настоящей сенсацией? Главный редактор немецкого Playboy Флориан Боийтин (Florian Boitin) заявил DW: „Да, насколько я знаю, это настоящая премьера для Playboy, причем мировая. Это действительно особенная новость для 70-летней истории журнала и бренда, представленного по всему миру“.

В эпоху, когда откровенные фотографии то и дело появляются в СМИ и в частных аккаунтах многих пользователей соцсетей, обнаженная принцесса отвечает духу времени? „Нагота по-прежнему является табу в некоторых частях нашего общества. И уверенное обхождение со своей сексуальностью все еще характерно далеко не для всех, - отмечает главный редактор немецкого „Плейбоя“. - В частности, женщин сегодня больше, чем когда-либо, осуждают за их сексуальность и соблазнительность. Внутренняя самоцензура, раздутая соцсетями, размахивает моральной дубиной и осуждает сексуальную свободу как нечто противоречащее феминизму. На самом деле все наоборот: решение сознательно обнажиться перед широкой публикой - очень личное и смелое решение, которое требует немало мужества даже в 2024 году. И именно поэтому решение принцессы Саксонской как наследницы королевской семьи обнажиться для журнала Playboy тем более уникально и примечательно“.