ФОТО | Немецкая принцесса снялась для журнала Playboy
Главной героиней нового номера журнала Playboy в Германии стала принцесса Саксонская. Наследница последнего короля Саксонии обнажила свое тело, чтобы продемонстрировать пример мужества, пишет Deutsche Welle.
Впервые на обложке немецкого издания журнала Playboy появилась настоящая принцесса. Принцесса Саксонская Ксения (Xenia Prinzessin von Sachsen) - потомок последнего короля Саксонии Фридриха Августа III - снялась для мартовского номера журнала, который появился в киосках Германии в четверг, 8 февраля. Полное имя немецкой принцессы - Габриэла Флоренц Софи Ирис принцесса Саксонская герцогиня Саксонская (Gabriela Florence Sophie Iris Prinzessin von Sachsen Herzogin zu Sachsen).
Прапраправнучка немецкого короля снялась в фотосессии для Playboy, чтобы своим примером воодушевить других женщин. Ксения является представителем известной династии Веттинов (Wettiner). Веттины - это одна из старейших немецких дворянских семей, родословную которой можно проследить вплоть до Х века. Фамилия Веттинов происходит от названия родовой крепости Веттин неподалеку от города Галле в Саксонии-Анхальт. Последний саксонский король Август III сложил полномочия в результате Ноябрьской революции 1918 года. В наше время Веттины представлены Виндзорской династией (Великобритания), а также Саксен-Кобург-Готской династией королей Бельгии.
Главный редактор Playboy в интервью DW
Можно ли действительно назвать появление немецкой принцессы на обложке журнала Playboy настоящей сенсацией? Главный редактор немецкого Playboy Флориан Боийтин (Florian Boitin) заявил DW: „Да, насколько я знаю, это настоящая премьера для Playboy, причем мировая. Это действительно особенная новость для 70-летней истории журнала и бренда, представленного по всему миру“.
В эпоху, когда откровенные фотографии то и дело появляются в СМИ и в частных аккаунтах многих пользователей соцсетей, обнаженная принцесса отвечает духу времени? „Нагота по-прежнему является табу в некоторых частях нашего общества. И уверенное обхождение со своей сексуальностью все еще характерно далеко не для всех, - отмечает главный редактор немецкого „Плейбоя“. - В частности, женщин сегодня больше, чем когда-либо, осуждают за их сексуальность и соблазнительность. Внутренняя самоцензура, раздутая соцсетями, размахивает моральной дубиной и осуждает сексуальную свободу как нечто противоречащее феминизму. На самом деле все наоборот: решение сознательно обнажиться перед широкой публикой - очень личное и смелое решение, которое требует немало мужества даже в 2024 году. И именно поэтому решение принцессы Саксонской как наследницы королевской семьи обнажиться для журнала Playboy тем более уникально и примечательно“.
Принцесса Ксения представляет семью, потомки которой есть и в династии Виндзоров в Великобритании. На вопрос DW, мог бы он себе представить принцессу Кейт на обложке журнала Playboy, главный редактор немецкого издания ответил: „Если бы существовало британское печатное издание Playboy, принцесса Кейт была бы одной из самых желанных героинь в перечне главного редактора. Но, думаю, перспектива появления жены будущего английского короля на обложке Playboy реалистична настолько же, насколько вероятным является восстановление монархии в Германии“.
Playboy - не просто „обнаженка“
Своей обнаженной фотосессией 37-летняя принцесса решила показать, что „каждая женщина прекрасна“. Как она заявила журналу Playboy, „не нужно приспосабливаться ни к каким тенденциям или делать пластические операции просто для того, чтобы кому-то понравиться“. Принцесса Ксения не скрывает, что на ее теле есть растяжки, которые появились при беременности. И она рада их показать на новых фотографиях. Кроме того, для нее важно донести до широкой публики, что нельзя осуждать людей за их внешний вид. Как призналась принцесса Ксения в интервью, ей лично приходилось каждый день бороться с предрассудками.
Принцесса Саксонская снимается в реалити-шоу, участвует в светских мероприятиях, издает книги и занимается благотворительностью.
Немецкий журнал Playboy в 2022 году отметил свое 50-летие. Первый немецкоязычный номер изначально американского журнала появился в киосках Германии 1 августа 1972 года. По случаю юбилея немецкое издание Playboy в 2022 году также сделало инновационный ход: на обложке появился мужчина - впервые в истории немецкого „Плейбоя“. В каждом номере журнала сегодня можно найти статьи, посвященные правам женщин.