Чем заняться 14 февраля в Таллинне? ТОП-10 вариантов отдыха с компанией, парой или в одиночку(2)
В преддверии Дня Святого Валентина каждый так или иначе задается вопросом: как отметить этот необычный день? Независимо от того, собираетесь ли вы провести эту среду в одиночестве, в компании ваших друзей или второй половинки, Таллинн предлагает разнообразные варианты, которые, возможно, скрасят середину недели и подарят новые эмоции и впечатления.
1. Романтическая прогулка по Старому Городу
Старый город Таллинна — это настоящая жемчужина, пропитанная атмосферой средневековья и романтики. Прогулка по узким мощеным улочкам, обрамленным историческими зданиями и украшенным витражами, создаст незабываемую атмосферу для вас и вашего спутника или спутницы.
2. Посетить арт-музея PoCo в Ротерманни
Для ценителей искусства это место станет настоящим открытием. Уникальный музей современного искусства в Таллинне, где собраны крупнейшие звезды мирового поп-арта. До работ Энди Уорхола можно буквально дотянуться рукой. Равнодушными после посещения точно не останетесь.
3. Насладиться пищей духовной в Русском театре Эстонии. Сходите на постановку „Безымянная звезда“
Вас ждёт романтическая мелодрама – жанр, скрашивающий прозаические будни. Спектакль как нельзя кстати подойдет для просмотра в День Святого Валентина.
4. Насладиться пищей телесной в ресторанах столицы
К этому дню столичные рестораны подготовили развлекательные программы и специальные меню, поэтому занимать хорошее место нужно уже сейчас! Gloss делится подборкой 14 ресторанов – подобрать для себя подходящий можно здесь.
5. Сходить на каток
В День друга столичный каток Тондираба и каток Старого города предлагают бесплатное посещение, а также бесплатную аренду коньков. Гостей вечера ждет специально подготовленная программа.
В среду, 14 февраля, в 18 часов в Ледовом парке Ласнамяэ (ул.Варраку, 18) вечер откроет танцевальное представление профессиональных фигуристов, а на протяжении всего мероприятия будет проводиться розыгрыш подарков от управы района, Ледового парка и радиостанции Star FM плюс. Мероприятие завершится в 21 часов.
В тоже самое время на катке в Старом городе диджей Эркки Сарапуу будет играть музыку, а фигуристы ледовой школы Rocca Al Mare покажут представление. Мероприятие завершится в 20 часов.
6. Погрузиться в мир бурлящих страстей и горячих камней
Побалуйте душу и тело походом в спа-центр. Viimsi spa, RING spa, Elamus spa, Lavandel и многие другие – в Таллинне есть из чего выбрать!
7. Сходить в кино
Apollo подготовил целый список достойного кино ко Дню друга. В среду сможете посмотреть: „Девушка Миллера“, „Истерзанные души“, „Присцилла: Элвис и я“, „Май, декабрь“, „Кто угодно, кроме тебя“, „Феррари“.
8. Сыграть в бильярд или боулинг
Это весело, нестандартно, и можно совместить игру с разговорами, воспоминаниями и, конечно, ужином. Отличный вариант как для пары, так и для шумной компании.
9. Поискать острые ощущения в квесте
Тематические игры для компании из 2-6 человек. У команды всего 60 минут, чтобы выбраться из помещения, начинённого ловушками, тайниками и секретами. Испытайте себя и проверьте ваши отношения на прочность!
10. Выплеснуть эмоции в тире
Испытать взрыв адреналина и получить незабываемые впечатления. После стрельбища уйдет негатив, а мир заиграет другими красками. Хороший вариант провести время как с друзьями, с любимым человеком, так и насладиться одиночеством.