Чем заняться 14 февраля в Таллинне? ТОП-10 вариантов отдыха с компанией, парой или в одиночку

1. Романтическая прогулка по Старому Городу

Старый город Таллинна — это настоящая жемчужина, пропитанная атмосферой средневековья и романтики. Прогулка по узким мощеным улочкам, обрамленным историческими зданиями и украшенным витражами, создаст незабываемую атмосферу для вас и вашего спутника или спутницы.

2. Посетить арт-музея PoCo в Ротерманни

Для ценителей искусства это место станет настоящим открытием. Уникальный музей современного искусства в Таллинне, где собраны крупнейшие звезды мирового поп-арта. До работ Энди Уорхола можно буквально дотянуться рукой. Равнодушными после посещения точно не останетесь.

3. Насладиться пищей духовной в Русском театре Эстонии. Сходите на постановку „Безымянная звезда“

Вас ждёт романтическая мелодрама – жанр, скрашивающий прозаические будни. Спектакль как нельзя кстати подойдет для просмотра в День Святого Валентина.

4. Насладиться пищей телесной в ресторанах столицы

К этому дню столичные рестораны подготовили развлекательные программы и специальные меню, поэтому занимать хорошее место нужно уже сейчас! Gloss делится подборкой 14 ресторанов – подобрать для себя подходящий можно здесь.

5. Сходить на каток

В День друга столичный каток Тондираба и каток Старого города предлагают бесплатное посещение, а также бесплатную аренду коньков. Гостей вечера ждет специально подготовленная программа.

В среду, 14 февраля, в 18 часов в Ледовом парке Ласнамяэ (ул.Варраку, 18) вечер откроет танцевальное представление профессиональных фигуристов, а на протяжении всего мероприятия будет проводиться розыгрыш подарков от управы района, Ледового парка и радиостанции Star FM плюс. Мероприятие завершится в 21 часов.

В тоже самое время на катке в Старом городе диджей Эркки Сарапуу будет играть музыку, а фигуристы ледовой школы Rocca Al Mare покажут представление. Мероприятие завершится в 20 часов.

6. Погрузиться в мир бурлящих страстей и горячих камней