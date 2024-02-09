ГАЛЕРЕЯ | Бизнес гуляет: смотри, как прошел гала-вечер, где наградили лучшие онлайн-магазины 2024. Победители тебя удивят

В самом сердце креативного квартала Теллискиви прошел торжественный гала-вечер, который стал эпицентром встречи для людей мира интернет-коммерции. Организованный Эстонским союзом электронной коммерции, это закрытое мероприятие стало не только праздничным моментом, но и площадкой для нетворкинга, а также место награждения и признания лучших онлайн-магазинов Эстонии в 2024 году.