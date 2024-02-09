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09.02.2024, 12:22

ГАЛЕРЕЯ | Бизнес гуляет: смотри, как прошел гала-вечер, где наградили лучшие онлайн-магазины 2024. Победители тебя удивят

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Гала-вечер интернет-коммерции
Гала-вечер интернет-коммерции
ФОТО: Senya Taylor | Delfi Meedia

В самом сердце креативного квартала Теллискиви прошел торжественный гала-вечер, который стал эпицентром встречи для людей мира интернет-коммерции. Организованный Эстонским союзом электронной коммерции, это закрытое мероприятие стало не только праздничным моментом, но и площадкой для нетворкинга, а также место награждения и признания лучших онлайн-магазинов Эстонии в 2024 году.

Гости мероприятия, окруженные атмосферой веселья, наслаждались вкусными блюдами и напитками, предлагаемыми на гала-ужине. Необычайная атмосфера была усилина выступлением прекрасного музыканта Йоханны Марии Корк, которая создала на своей лед-скрипке неповторимый звуковой фон для этого особенного вечера.Нельзя не отметить звездного диджея NOЁP, под пластинки которого на танцпол вышли практически все.

Однако настоящие звезды вечера – это победители, которым вручили награды в различных категориях, как лучшим онлайн-магазинам Эстонии. Вот список тех магазинов, где смело можно приобретать товары:

  • Интернет-магазин одежды и обуви 2024

    Weekend

  • Интернет-магазин товаров для спорта, хобби и домашних животных 2024

    Rahva Raamat

  • Интернет-магазин детской одежды, обуви и аксессуаров 2024

    XS Mänguasjad

  • Интернет-магазин автомобилей, мототехники и запчастей 2024

    Aero Motors ⠀

  • Интернет магазин разнообразных товаров 2024

    Kaup24

  • Интернет-магазин продуктов питания и товаров народного потребления 2024

    Selver

  • Интернет-магазин бытовой техники и аудиотехники 2024

    Allo

  • Интернет-магазин товаров для красоты и здоровья 2024

    Võluhaldjas

  • Интернет-магазин стройматериалов и строительства 2024

    Hammerjack

  • Интернет-магазин ювелирных изделий и аксессуаров 2024

    Given

  • Интернет-магазин фотоподарков, билетов и ваучеров 2024

    Kingitus.ee

  • Интернет-магазин услуг 2024

    Salva kindlustus

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