ГАЛЕРЕЯ | Бизнес гуляет: смотри, как прошел гала-вечер, где наградили лучшие онлайн-магазины 2024. Победители тебя удивят(1)
В самом сердце креативного квартала Теллискиви прошел торжественный гала-вечер, который стал эпицентром встречи для людей мира интернет-коммерции. Организованный Эстонским союзом электронной коммерции, это закрытое мероприятие стало не только праздничным моментом, но и площадкой для нетворкинга, а также место награждения и признания лучших онлайн-магазинов Эстонии в 2024 году.
Гости мероприятия, окруженные атмосферой веселья, наслаждались вкусными блюдами и напитками, предлагаемыми на гала-ужине. Необычайная атмосфера была усилина выступлением прекрасного музыканта Йоханны Марии Корк, которая создала на своей лед-скрипке неповторимый звуковой фон для этого особенного вечера.Нельзя не отметить звездного диджея NOЁP, под пластинки которого на танцпол вышли практически все.
Однако настоящие звезды вечера – это победители, которым вручили награды в различных категориях, как лучшим онлайн-магазинам Эстонии. Вот список тех магазинов, где смело можно приобретать товары:
Интернет-магазин одежды и обуви 2024
Weekend
Интернет-магазин товаров для спорта, хобби и домашних животных 2024
Rahva Raamat
Интернет-магазин детской одежды, обуви и аксессуаров 2024
XS Mänguasjad
Интернет-магазин автомобилей, мототехники и запчастей 2024
Aero Motors ⠀
Интернет магазин разнообразных товаров 2024
Kaup24
Интернет-магазин продуктов питания и товаров народного потребления 2024
Selver
Интернет-магазин бытовой техники и аудиотехники 2024
Allo
Интернет-магазин товаров для красоты и здоровья 2024
Võluhaldjas
Интернет-магазин стройматериалов и строительства 2024
Hammerjack
Интернет-магазин ювелирных изделий и аксессуаров 2024
Given
Интернет-магазин фотоподарков, билетов и ваучеров 2024
Kingitus.ee
Интернет-магазин услуг 2024
Salva kindlustus