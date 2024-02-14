Что больнее - роды или удар между ног? Можно ли сравнить женский и мужской опыт(3)
Есть сравнимый опыт и несравнимый. Любой человек может попробовать знаменитую вонючую шведскую квашеную селедку „сюрстремминг“ или пережить перелом ноги, но некоторые переживания возможны только у представителей определенного пола. Мужчина, родившийся женщиной, не сможет испытать боль от удара в пах, а родившаяся мужчиной женщина никогда не испытает боли при родах - сколько бы операций при гендерном переходе они ни сделали, пишет Rus Delfi LV.
Так что же больнее - удар в промежность или роды? Каждая сторона, конечно же, будет утверждать, что именно она страдает больше. В фильмах отважные герои могут спокойно переносить любые пытки, только не те, которые касаются половых органов. Редким исключением, кажется, был Джеймс Бонд, который в „Казино Рояль“ терпел удары завязанной узлами толстой веревки и одновременно шутил, что злодей „пощекотал ему яйца“.