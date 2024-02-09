Куда пропал Танель Падар? На роскошном мероприятии Goldtime рокера в последний момент заменили
В четверг, в атриуме Viru Keskus прошел бесплатный праздник, посвященный 25-летию Goldtime. Хотя изначально в афише было заявлено, что хедлайнерами великолепного мероприятия станут Алика Милова и Танель Падар, к удивлению присутствующих, вместо Падара на сцену вышел Стиг Ряста.
Ранее этим утром, примерно за шесть часов до начала мероприятия, в аккаунтах Goldtime было объявлено, что на концерте в честь их дня рождения выступят Танель и Алика. Нигде не было никаких указаний на то, что произойдет замена. Танель и его жена Лорен Падар уже долгое время являются звездами промоушена Goldtime. Только сегодня утром на Instagram-аккаунте ювелирного магазина было опубликовано видео, на котором Падары демонстрируют украшения, продающиеся в Goldtime.
Однако незадолго до концерта в Instagram-аккаунте ювелирного магазина появилось расписание мероприятия, в котором неожиданно было указано, что вместо Танеля в 16.30 на сцену выйдет Стиг Ряста. Эда-Инес Этти, которая выступила в роли ведущей вечера, также подчеркнула, что это был „спонтанный маленький концерт“, представляя Стига. Куда исчез Танель, не связано ли его исчезновения со странными публикациями в Instagram?
Анне Ринне, представительница мероприятия Goldtime, подтверждает Kroonika, что такое недоразумение действительно имело место. „Танель немного приболел. У нас сейчас вирусное время“, - отметила Ринне.
Менеджер Танеля Кристьян Вардья объяснил Kroonika, что рокер подхватил вирусное заболевание. „Замена Танеля на сегодняшнем мероприятии Goldtime на Стига Ряста в последнюю минуту связана с вирусным заболеванием, которое Танель, скорее всего, подхватил от других больных членов семьи, находясь дома. К сожалению, симптомы болезни настолько серьезны, что Танел вынужден был сдать анализы, и мы были вынуждены отменить выступления в эти выходные“, - говорит представитель музыканта.
Вардья считает, что Стиг стал достойной заменой для rконцерта Goldtime. „Мы искренне благодарим его за быстрый отклик, ведь решение об отмене и поиске замены было принято с трудом, всего за несколько часов до выступления“.
За последнюю неделю в Instagram-аккаунте Танела появились два сообщения, которые заставили его подписчиков забеспокоиться. Во вторник на странице появилась черно-белая фотография из юности Танеля с подписью: Пока“.... Но это не так, это то, что есть“. Несколькими днями ранее в Instagram Танела появился скриншот разговора с женщиной, которой он прислал письмо, обвиняющее его в разрушении чьей-то семьи. Неизвестно, было ли это сообщение отправлено с аккаунта Танеля Падара, но на скриншоте видно, что оно было отправлено еще в августе.