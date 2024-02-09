Куда пропал Танель Падар? На роскошном мероприятии Goldtime рокера в последний момент заменили

Ранее этим утром, примерно за шесть часов до начала мероприятия, в аккаунтах Goldtime было объявлено, что на концерте в честь их дня рождения выступят Танель и Алика. Нигде не было никаких указаний на то, что произойдет замена. Танель и его жена Лорен Падар уже долгое время являются звездами промоушена Goldtime. Только сегодня утром на Instagram-аккаунте ювелирного магазина было опубликовано видео, на котором Падары демонстрируют украшения, продающиеся в Goldtime.

Однако незадолго до концерта в Instagram-аккаунте ювелирного магазина появилось расписание мероприятия, в котором неожиданно было указано, что вместо Танеля в 16.30 на сцену выйдет Стиг Ряста. Эда-Инес Этти, которая выступила в роли ведущей вечера, также подчеркнула, что это был „спонтанный маленький концерт“, представляя Стига. Куда исчез Танель, не связано ли его исчезновения со странными публикациями в Instagram?

Анне Ринне, представительница мероприятия Goldtime, подтверждает Kroonika, что такое недоразумение действительно имело место. „Танель немного приболел. У нас сейчас вирусное время“, - отметила Ринне.

Менеджер Танеля Кристьян Вардья объяснил Kroonika, что рокер подхватил вирусное заболевание. „Замена Танеля на сегодняшнем мероприятии Goldtime на Стига Ряста в последнюю минуту связана с вирусным заболеванием, которое Танель, скорее всего, подхватил от других больных членов семьи, находясь дома. К сожалению, симптомы болезни настолько серьезны, что Танел вынужден был сдать анализы, и мы были вынуждены отменить выступления в эти выходные“, - говорит представитель музыканта.

Вардья считает, что Стиг стал достойной заменой для rконцерта Goldtime. „Мы искренне благодарим его за быстрый отклик, ведь решение об отмене и поиске замены было принято с трудом, всего за несколько часов до выступления“.