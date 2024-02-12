Риск погибнуть в лобовых столкновениях у женщин выше… Неужели краш-тесты служат интересам только мужчин?

В 2022 году новость о том, что в Швеции был изготовлен женский манекен для краш-тестов, привлекла внимание СМИ. Ладно, космос и война — это области, в которых женщины, хотя и присутствуют, но остаются в меньшинстве, но вождение автомобиля — это уже более чем привычное повседневное занятие, в котором женщины не отстают от мужчин. Поэтому так поразительно, что новость о том, что создан манекен для краш-тестов, который соответствует характеристикам женщины, а не просто мужской манекен, который меньше по размеру, или детский манекен, который больше по размеру, привлекла так много внимания. Разве такого еще не было?!