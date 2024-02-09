Стиль Михаила Кылварта – писк моды или „назад в 90-е“? Стилист прокомментировала зимний образ мэра Таллинна

На митинге учителей представитель Центристской партии появился в сопровождении своей супруги, Анастасии Коваленко-Кылварт. Для данного мероприятия пара выбрала официально-деловой стиль в одежде: Михаил - рубашку небесно-голубого цвета с повязанным на ней темно-синим галстуком, также в тон темно-синее пальто, дополнив свой образ повязанным на шее серым шарфом и остроконечной кепкой ему в цвет . Анастасия же остановилась на выборе более светлых оттенков в одежде - пальто цвета слоновой кости с меховым воротником на нём, и петлей завязанный белый шарф на шее.

„Что сказать... Обычный мужчина и обычная женщина, довольно-таки просто оделись. Думаю, стилистов здесь никаких нет. Стиль Михаила немного напоминает стиль из сериала „Острые козырьки“, который когда-то пользовался большой популярностью, также сейчас на подимы возвращается и мода 90-х. Среди мужских головных уборов 2024 года как раз кепки очень актуальны. Единственное, хотелось бы видеть эту кепку в более современном исполнении, например, стилизованную не с пальто, а с какой-то интересной дутой курткой, тогда образ будет выглядеть более современно. Если говорить о супруге Михаила, то я не виж здесь работу стилиста. Скорее всего Анастасия одевается сама, и у нее неплохо получается, но никаких стилистических приемов нет. Я бы посоветовала включить в образ необычно повязанные шарфы и добавить яркие акценты. Сейчас очень много различных способов и техник“.