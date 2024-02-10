ФОТО | Услада для глаз: в Эстонии выбрали самые сочные ягодицы страны

Голосование началось 25 января и продлилось две недели – до 8 февраля. Любой желающий имел возможность три раза в день проголосовать за понравившиеся округлости, выражая свое предпочтение сердечками на приглянувшихся фотографиях.

Фотограф Максим Богданец поделился с порталом Bublik, что идея конкурса пришла не просто так: „У меня, как у фотографа, появились частые заказы по фитнес тематике, поэтому таким образом решил поискать новые лица“.

Призовой фонд конкурса составил 100 евро, однако любой желающий мог своим пожертвованием увеличить вознаграждение победителя: „Посмотрели почти 8 тысяч человек, но никто ни копейки не добавил, но зато как всегда много какашек в свой адрес получил. На сегодняшний день победительница определена и получила свой приз, и с некоторыми другими девушками мы уже работаем. Возможно попозже сделаем конкурс на красивую грудь, мои подписчики в Telegram просили“.