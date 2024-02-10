ФОТО | В центре Таллинна было не протолкнуться: смотрите, сколько людей собралось отметить в Ротерманни год Дракона

Местные жители и туристы с нетерпением ждали этого события, стекаясь со всех сторон Таллинна, заполняли все уголки пространство Ротерманни.

Отмечать наступающий по китайскому календарю Новый год стало уже доброй традицией – так, например, в прошлом году, подобным шоу приветствовали год Зайца. В этом же году масштабное шоу в честь года Дракона не разочаровало ожиданий: артисты, исполнившие традиционные танцы львов, выступали на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине, а фольклорный коллектив девочек завоевал ряд местных и международных наград. Фолк-ансамбль нового поколения Nomadic выступал на нескольких фестивалях в Китае. Участники группы Tourch окончили Пекинскую академию танца и обладают наградами многих китайских танцевальных фестивалей.

На память о сегодняшнем дне эстонские художники Кристьян Клеметс, Керту Лаанела и Эва Рейска создали скульптуру дракона, которая и после мероприятия останется на главной площади Ротерманни, чтобы увидеть ее смогли все желающие.

Такое сказочное мероприятие в центре Таллинна стало не просто развлекательным – оно также стало поводом для объединения людей различных культур и национальностей. Гости из разных уголков мира собрались вместе, чтобы отметить этот особый момент в календаре и поддержать культурный обмен и взаимопонимание, наполнив свою жизнь еще одним ярким воспоминанием.