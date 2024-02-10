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10.02.2024, 21:25

Тысячи людей по всей Эстонии возьмутся за руки и сформируют сердца

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ФОТО: Favious | Shutterstock

Школа танцев JJ-Street Dance в сотрудничестве с местными самоуправлениями приглашает выяснить, где находится самое большое сердце Эстонии, а это значит, что всех ждут 11 февраля в 14.00 на площади Вабадузе, чтобы вместе сформировать большое сердце и запечатлеть его дроном, пишет GLOSS.ee.

Цель акции в этом году – идти от головы к сердцу! В то время, когда вокруг нас нестабильность и мир постоянно меняется, проявлять заботу и доброту важно, как никогда.

12 февраля фотографии всех сердец Эстонии будут опубликованы в социальных сетях, а также объявят самое большое сердце Эстонии!

В этом году, помимо Таллинна, поучаствовать в акции можно также в Маарду, Вильянди, Выру, Пярну, Раквере, Виймси, Кейла, Муствеэ, Сауэ, Тарту и других городах. Подробнее смотрите здесь.

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