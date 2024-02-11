ФОТО И ВИДЕО | Встали рука об руку: смотри, как в Маарду собрались десятки людей, объединенных одной идеей

Стартовавшая еще в 2022 году инициатива „Самое большое сердце Эстонии“ продолжает радовать жителей страны и в этом году. В этом году корреспондент Bublik отправился в Маарду, чтобы понаблюдать за созданием этого символа любви и солидарности! Какой именно город получит статус „Самое большое сердце Эстонии“ станет известно уже завтра, 12 февраля.