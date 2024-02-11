ФОТО И ВИДЕО | Встали рука об руку: смотри, как в Маарду собрались десятки людей, объединенных одной идеей(1)
Стартовавшая еще в 2022 году инициатива „Самое большое сердце Эстонии“ продолжает радовать жителей страны и в этом году. В этом году корреспондент Bublik отправился в Маарду, чтобы понаблюдать за созданием этого символа любви и солидарности! Какой именно город получит статус „Самое большое сердце Эстонии“ станет известно уже завтра, 12 февраля.
В первый год перед Днем святого Валентина сердца были сформированы в 15 регионах Эстонии, собрав более 1000 участников. В 2023 году уже 31 место приняло участие, собрав в общей сложности 3701 человека. В те годы Валга/Валка и Кохтла-Ярве забрали титулы самых больших сердец.
Bublik отправился в ближайший к Таллинну город - Маарду, чтобы проникнуться атмосферой акции.
В Маардуском парке Келламяэ акция началась в 12 часов, во многих других местах Эстонии - 14:00. Школа танцев JJ-Street в сотрудничестве с местным самоуправлением поставили перед собой задачу выстроить самое большое сердце Эстонии. Людей пришло немало, возможно им даже удастся получить желаемое звание.
Гостей акции развлекали танцевальными номерами от студии танцев, также поили горячим чаем, угощали печеньем и конфетами.
Смотри, как проходило мероприятие!