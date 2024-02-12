Британский король впервые появился на публике после того, как у него обнаружили рак, и поблагодарил британцев за поддержку
Британский король Карл III впервые появился на публике после того, как Букингемский дворец объявил о том, что у монарха обнаружен рак.
Король посетил церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, графство Норфолк, вместе со своей супругой, королевой Камиллой.
У ворот частного поместья, где находится церковь, собралось около сотни людей, но на территорию их не пустили.
Ранее Карл выразил сердечную благодарность за слова поддержки со стороны общественности в своем первом заявлении после того, как у него диагностировали этот недуг.
„Как известно всем, кто пострадал от рака, такие добрые пожелания являются величайшим утешением и поддержкой“, — говорится в заявлении 75-летнего монарха.
Букингемский дворец рассказал о диагнозе Карла в понедельник.
Король лечится от рака (какого именно типа — не разглашается), и в настоящее время находится в своем поместье в Сандрингеме.
Болезнь его была обнаружена в январе, когда он проходил лечение в связи с увеличением простаты. Представители королевской семьи подтвердили, что это не рак простаты.
„Приятно слышать, что рассказ о моем собственном диагнозе помог повысить общественную осведомленность и пролить свет на работу всех тех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире“, - написал Карл III благодарственном послании.
„Я всегда восхищался их неустанной заботой о других и преданностью своему делу, а теперь восхищаюсь еще больше благодаря моему личному опыту“, — добавил он.
Король отказался от всех общественных мероприятий на время лечения, а старшие члены королевской семьи, включая королеву Камиллу и принца Уэльского, взяли на себя некоторые его обязанности.
В среду он покинул Кларенс-Хаус в Лондоне и направился в свою резиденцию в Норфолке в сопровождении королевы. Его младший сын Гарри, герцог Сассекский, в тот же день прилетел из США, чтобы повидаться с отцом.
Королева ранее заявила, что ее муж „очень тронут письмами и сообщениями, которые приходили отовсюду“. Выступая на мероприятии в соборе Солсбери в четверг, она сказала, что массовая поддержка была „очень ободряющей“.
Принц Уильям также выразил благодарность за слова поддержки своему отцу, а также своей жене, принцессе Уэльской, которая восстанавливается после операции на брюшной полости. Ожидается, что она вернется к королевским обязанностям только после Пасхи.