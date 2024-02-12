Британский король впервые появился на публике после того, как у него обнаружили рак, и поблагодарил британцев за поддержку

Король посетил церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, графство Норфолк, вместе со своей супругой, королевой Камиллой.

У ворот частного поместья, где находится церковь, собралось около сотни людей, но на территорию их не пустили.

Ранее Карл выразил сердечную благодарность за слова поддержки со стороны общественности в своем первом заявлении после того, как у него диагностировали этот недуг.

„Как известно всем, кто пострадал от рака, такие добрые пожелания являются величайшим утешением и поддержкой“, — говорится в заявлении 75-летнего монарха.

Букингемский дворец рассказал о диагнозе Карла в понедельник.

Король лечится от рака (какого именно типа — не разглашается), и в настоящее время находится в своем поместье в Сандрингеме.

Болезнь его была обнаружена в январе, когда он проходил лечение в связи с увеличением простаты. Представители королевской семьи подтвердили, что это не рак простаты.

„Приятно слышать, что рассказ о моем собственном диагнозе помог повысить общественную осведомленность и пролить свет на работу всех тех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире“, - написал Карл III благодарственном послании.

„Я всегда восхищался их неустанной заботой о других и преданностью своему делу, а теперь восхищаюсь еще больше благодаря моему личному опыту“, — добавил он.

Король отказался от всех общественных мероприятий на время лечения, а старшие члены королевской семьи, включая королеву Камиллу и принца Уэльского, взяли на себя некоторые его обязанности.

В среду он покинул Кларенс-Хаус в Лондоне и направился в свою резиденцию в Норфолке в сопровождении королевы. Его младший сын Гарри, герцог Сассекский, в тот же день прилетел из США, чтобы повидаться с отцом.

Королева ранее заявила, что ее муж „очень тронут письмами и сообщениями, которые приходили отовсюду“. Выступая на мероприятии в соборе Солсбери в четверг, она сказала, что массовая поддержка была „очень ободряющей“.