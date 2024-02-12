Официально: французский больше не самый сексуальный акцент в мире
Какой акцент привлекает вас больше всего? Ирландский, испанский, а, может быть, английский? По данным платформы для изучения языков Babbel, это теперь официально: французский больше не является самым сексуальным акцентом в мире.
Это заявление многих разочарует, особенно если учесть, что не далее как в 2017 году Babbel опросила более 15 000 человек, которые назвали „самым сексуальным“ французский.
Так кто же сместил с трона la belle langue française?
6 000 человек из Великобритании, Франции, Испании, Италии и Германии, а также США попросили оценить, какие языки воспринимаются как „самые сексуальные“, „самые романтичные“ и „самые страстные“.
Результаты исследования показали, что как „самый сексуальный“ и „самый романтичный“ наибольшим количеством людей, принявших участие в исследовании, воспринимается итальянский язык.
„Есть определенные особенности итальянского языка, которые могут способствовать его привлекательности, - объяснил преподаватель языка Babbel Ноэль Вольф. - Повышение и понижение высоты тона в разговорном итальянском может создавать музыкальное качество, которое некоторые люди находят манящим и привлекательным. Определенные фонетические особенности, такие как перекатывание звука „р“, могут быть отличительными в итальянском, что многие считают очаровательным или привлекательным“.
Британский английский был признан „самым вежливым“, а немецкий занял первое место в номинации „самый прямой“ язык.
Очевидно, что в целом ожидания оправдались.
В ходе исследования также изучалось отношение к партнерам, говорящим на разных языках. Согласно результатам, более 70 % опрошенных британцев заявили, что если бы их романтический партнер говорил на другом языке, чем они сами, то изучение этого языка способствовало бы укреплению эмоциональной связи между ними.
В 2017 году лингвист Патти Аданк, профессор восприятия и производства речи в Университетском колледже Лондона, отметила, что „носителей английского языка привлекает мелодичность таких языков, как французский или итальянский“.
Другие лингвисты и психологи часто указывают на социальные и культурные ассоциации с акцентом как на фактор притяжения в подобных опросах. Но как бы вы к этому ни относились, результаты получены, и Франции придется с этим смириться.