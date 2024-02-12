Чулпан Хаматова рассказала, как влюблялась в латышский язык

В книге Чулпан признается, что ее главной „методикой“ стал коллега по театру актер Гундарс Аболиньш: „Человек какой-то невероятной готовности помочь в любое время суток. Он мне наговаривает текст на диктофон, а я потом у него уточняю нюансы. В язык очень важно влюбиться. Как только человек влюбляется в язык, он сразу по-другому начинает его учить. И вот Гундарс, с его внутренней глубиной, просто влюбил меня в латышский язык, я его слушаю как музыку и понимаю: ой, мне же надо слова учить!“

Чтобы Чулпан могла полностью окунуться в языковую среду, худрук Алвис Херманис попросил всех в театре разговаривать с ней только по-латышски. „И я в гримерной с чудесной Яной, которая почти не знает русского, пытаюсь объясняться, - объясняет Чулпан. - Иногда мы категорически не понимаем друг друга, и было много смешных ситуаций, когда она поняла совсем не то, что я имела в виду, а я поняла не то, что говорила она. Но по-другому язык не выучить“.

„В Риге все говорят по-русски. Я прихожу в магазин, говорю: „Labdien“, а мне сразу — что вы хотите? И как-то глупо продолжать общаться на латышском, тем более, что я еще недостаточно его знаю“.

Чулпан восторгается своим преподавателем языка, которая оказала ей „невероятную человеческую поддержку“. Особенно в первые дни после приезда, когда „было ощущение, что у меня просто „отключили“ кровеносную систему. Настолько импульсивно я приняла решение об отъезде! У меня никогда в мыслях не было, что я могу уехать из России“.

Актриса рассказывает, что когда-то я купила в Латвии землю с ВНЖ. Скорее, на всякий случай. Тогда еще казалось, что все не так страшно. За несколько лет она построила дом в чудесном поселке и приезжала туда обычно в августе.

„Мне даже часть пандемии удалось в нем пожить. Это было наше семейное место силы — камыши, озера… Причем я каждый год думала: продлевать вид на жительство или не продлевать? Такое количество денег тратить на то, чтобы раз в году приехать и отдохнуть, не проще ли снять какой-нибудь домик?“