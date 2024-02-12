Чулпан Хаматова рассказала, как влюблялась в латышский язык(2)
„Латышский язык такой легкий, за три дня выучите“ - пообещала учительница Чулпан Хаматовой. Уже через год актриса играла первую премьеру на латышском языке. О своем включении в новую жизнь и язык Чулпан рассказала в смарт-клубе „Открытый город“, к 10-летию которого вышла книга „Диалоги на вулкане. 2014-2014“ от журналистов Татьяны Фаст и Владимира Вигмана. Rus.delfi.lv делится отрывком.
В книге Чулпан признается, что ее главной „методикой“ стал коллега по театру актер Гундарс Аболиньш: „Человек какой-то невероятной готовности помочь в любое время суток. Он мне наговаривает текст на диктофон, а я потом у него уточняю нюансы. В язык очень важно влюбиться. Как только человек влюбляется в язык, он сразу по-другому начинает его учить. И вот Гундарс, с его внутренней глубиной, просто влюбил меня в латышский язык, я его слушаю как музыку и понимаю: ой, мне же надо слова учить!“
Чтобы Чулпан могла полностью окунуться в языковую среду, худрук Алвис Херманис попросил всех в театре разговаривать с ней только по-латышски. „И я в гримерной с чудесной Яной, которая почти не знает русского, пытаюсь объясняться, - объясняет Чулпан. - Иногда мы категорически не понимаем друг друга, и было много смешных ситуаций, когда она поняла совсем не то, что я имела в виду, а я поняла не то, что говорила она. Но по-другому язык не выучить“.
„В Риге все говорят по-русски. Я прихожу в магазин, говорю: „Labdien“, а мне сразу — что вы хотите? И как-то глупо продолжать общаться на латышском, тем более, что я еще недостаточно его знаю“.
Чулпан восторгается своим преподавателем языка, которая оказала ей „невероятную человеческую поддержку“. Особенно в первые дни после приезда, когда „было ощущение, что у меня просто „отключили“ кровеносную систему. Настолько импульсивно я приняла решение об отъезде! У меня никогда в мыслях не было, что я могу уехать из России“.
Актриса рассказывает, что когда-то я купила в Латвии землю с ВНЖ. Скорее, на всякий случай. Тогда еще казалось, что все не так страшно. За несколько лет она построила дом в чудесном поселке и приезжала туда обычно в августе.
„Мне даже часть пандемии удалось в нем пожить. Это было наше семейное место силы — камыши, озера… Причем я каждый год думала: продлевать вид на жительство или не продлевать? Такое количество денег тратить на то, чтобы раз в году приехать и отдохнуть, не проще ли снять какой-нибудь домик?“
Отъезд дался Чулпан очень тяжело - казалось, что почва уходит из-под ног. Мучила судьба детей, которых пришлось с корнем вырвать из привычной ситуации. В такоц ситуации учительница латышского языка оказала необходимую поддержку.
„И вот я пришла первый раз на урок латышского языка в интеллигентную скромную квартиру, grāmatas всюду, - вспоминает Чулпан. - И эта учительница стала моим психотерапевтом. Я такого желания помочь, защитить еще не встречала. „Все у вас получится“, „латышский язык такой легкий, за три дня выучите“...
Первые дни она мне даже готовила, давала пироги с собой: накормите девочек. Это было так трогательно! И сейчас, всякий раз, идя к ней на урок, я расплываюсь в улыбке. Самое главное, что есть неравнодушие. Когда к тебе кто-то неравнодушен, ты в ответ тоже неравнодушен и дальше создается баланс, в котором можно существовать“.
Это интервью Чулпан давала после переезда в Латвию в 2022 году.
Летом 2023 года, общаясь с Delfi, Чулпан пояснила: „Очень хочу выучить латышский язык так, чтобы понимать его по-настоящему, уметь дискутировать и выражать свою точку зрения не только на уровне экспрессии, но обоснованно и грамотно. Мне кажется, это важная составляющая взаимодействия с социумом, обществом, этносом, когда попадаешь в новую среду. Меня это страшно увлекает — понимание, откуда взялись непривычные конструкции в латышском языке, понимание, почему это так“.
Она поделилась своими наблюдениями о языке: „Если бы я могла советовать кому-то, как начинать изучать латышский язык, то с первых дней посоветовала бы обратить внимание на совершенно незнакомые нам конструкции. Например, отсутствие слова „иметь“, все прилагательные — перед существительными, отсутствие будущего времени в привычной мне форме…“
В ноябре 2023 года она уже играла премьеру спектакля „Страна глухонемых“ в НРТ на красивом латышском языке с приятным легким акцентом.
Книга „Диалоги на вулкане. 2014-2024“
Издательство Freecity Club выпустило книгу в связи с 10-летием смарт-клуба журнала „Открытый город“. Журналисты Татьяна Фаст и Владимир Вигман собрали выступления 30 спикеров клуба за 10 лет, по которым можно писать историю.
„Почему на вулкане? Да потому что все 10 лет после аннексии Крыма мы живем рядом с открытым кратером и ощущением опасности: рванет не рванет? - поясняет название Фаст. - И все это время в нашем think tank кипела работа, вместе с нашими гостями мы пытались понять принцип действия этого вулкана, спрогнозировать направление движения раскаленной лавы…“
Среди героев книги - лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, экс-президент Латвии Валдис Затлерс, глава Римско-католической церкви в Латвии архиепископ Збигнев Станкевич, актриса Чулпан Хаматова, поэт Игорь Губерман, кинорежиссер Виталий Манский, журналисты Евгений Киселев, Павел Шеремет, Алексей Венедиктов, политологи Дмитрий Орешкин, Сергей Медведев, Станислав Белковский, дипломаты Франции, Великобритании, Грузии, кардиохирург Роман Лацис, писатель Александр Генис, главный тренер латвийской сборной по хоккею Харийс Витолиньш...