40 звезд на обложке Vogue: украинцев обидела российская модель в украинском лифчике

Пользователи украинских соцсетей обратили внимание, что Ирина Шейк снялась в лифчике от украинского бренда ZHILYOVA. На самом снимке эту деталь заметить сложно, но Vogue дал такую информацию в описании к фотографии.

„Ситуация из разряда — „за что же так““, „Vogue пробил дно“, „для украинцев это как пощечина“, — такими высказываниями пестрят посты украинских пользователей.

В ответ ZHILYOVA написала в Инстаграме, что съемки проводились тайно и редакция журнала не сообщала, для кого именно она намерена использовать продукцию компании.

„Мы связались с командой, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем“, — заверил украинский бренд.

Сама Ирина Шейк не комментировала эту ситуацию, хотя опубликовала обложку Vogue в своем инстаграме.

Модель родилась и выросла в России, но уже много лет живет в США. О российской агрессии против Украины Шейк говорила не слишком много.

В начале полномасштабного вторжения она опубликовала пост с „пацификом“, в котором написала „нет войне“ и пообещала жертвовать деньги для ЮНИСЕФ и украинского Красного Креста.

Однако в июле 2022 года она разместила в своем инстаграме еще один пост, который вызвал резкую критику украинцев: в нем фотография салата оливье сопровождалась надписью „russianzz on wednesday“ (то есть была использована буква Z, ставшая символом российской агрессии).

После критики модель удалила оригинальный пост, перезалила его без подписи и заявила, что не имела в виду поддержку войны („иногда салат — это просто салат“, написала тогда Шейк).

Легендарный номер Vogue

Для обложки этого номера Vogue снялись знакомые всем супермодели, в том числе Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста, а также телеведущая Опра Уинфри и певицы Виктория Бекхэм, Дуа Липа и Майли Сайрус.