40 звезд на обложке Vogue: украинцев обидела российская модель в украинском лифчике(2)
40 супермоделей и других звезд сфотографировались для обложки британского издания журнала Vogue в качестве подарка и в знак уважения к уходящему главному редактору Эдварду Эннинфулу. В Украине этот выпуск вызвал скандал, поскольку одной из моделей на обложке стала российская супермодель Ирина Шейк — и не только поэтому.
Пользователи украинских соцсетей обратили внимание, что Ирина Шейк снялась в лифчике от украинского бренда ZHILYOVA. На самом снимке эту деталь заметить сложно, но Vogue дал такую информацию в описании к фотографии.
„Ситуация из разряда — „за что же так““, „Vogue пробил дно“, „для украинцев это как пощечина“, — такими высказываниями пестрят посты украинских пользователей.
В ответ ZHILYOVA написала в Инстаграме, что съемки проводились тайно и редакция журнала не сообщала, для кого именно она намерена использовать продукцию компании.
„Мы связались с командой, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем“, — заверил украинский бренд.
Сама Ирина Шейк не комментировала эту ситуацию, хотя опубликовала обложку Vogue в своем инстаграме.
Модель родилась и выросла в России, но уже много лет живет в США. О российской агрессии против Украины Шейк говорила не слишком много.
В начале полномасштабного вторжения она опубликовала пост с „пацификом“, в котором написала „нет войне“ и пообещала жертвовать деньги для ЮНИСЕФ и украинского Красного Креста.
Однако в июле 2022 года она разместила в своем инстаграме еще один пост, который вызвал резкую критику украинцев: в нем фотография салата оливье сопровождалась надписью „russianzz on wednesday“ (то есть была использована буква Z, ставшая символом российской агрессии).
После критики модель удалила оригинальный пост, перезалила его без подписи и заявила, что не имела в виду поддержку войны („иногда салат — это просто салат“, написала тогда Шейк).
Легендарный номер Vogue
Для обложки этого номера Vogue снялись знакомые всем супермодели, в том числе Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста, а также телеведущая Опра Уинфри и певицы Виктория Бекхэм, Дуа Липа и Майли Сайрус.
Сам Эннинфул, объявивший о своем уходе еще летом прошлого года, хотел, чтобы „легендарный“ (прямо так и заявлено на обложке) выпуск был посвящен исключительно женщинам. При этом он настаивал, что какой-то один человек просто не сможет олицетворить всего, что достиг журнал за последние годы.
Редактор лично отобрал кандидатуры для обложки мартовского номера. По его словам, все они „вышли за пределы моды и культуры и изменили саму ткань общества 2020-х, в большом и малом, но всегда в позитивном ключе“.
„Мать и дочь, Синди Кроуфорд и Кайя Гербер, приехали на одной машине, — написал об этой масштабной операции по сбору звезд Эннинфул. — То же самое сделали Сальма Хайек Пино и Линда Евангелиста, учитывая, что Сальма ночевала дома у Линды. Дуа Липа и Майли Сайрус смогли втиснуть фотосессию в свой жесточайший звездный график и все приложили максимум усилий к тому, чтобы все прошло гладко и Джиджи Хадид успела вернуться к маленькой дочке“.
В подтверждение слов о том, что это была уникальная фотосессия, в которой все звезды принимали участие одновременно, Vogue разместил видео всего процесса.
Что касается Эдварда Эннинфула, усилиями которого на первую обложку мартовского номера попало сразу столько знаменитых женщин, то он стал первым темнокожим главным редактором британского издания Vogue и за семь лет работы привнес в журнал много нового и заметно расширил его аудиторию.
Покидая этот пост, Эннинфул ни в коем случае не уходит из мира гламурных изданий — он останется советником по вопросам редакционной политики, а также займет специально под него созданную должность по глобальному продвижению этого бренда.
Новым главным редактором, вернее говоря, главой редакторского контента, станет британская журналистка Чиома Ннади, тоже, кстати, первая темнокожая женщина на этом посту.