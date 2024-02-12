Неожиданно! Песенный конкурс в Швеции начался с длинного монолога о поющей революции в Эстонии: "Они пели за свою жизнь"

10 февраля состоялся второй полуфинал шведского певческого конкурса Melodifestivalen. На нем были окончательно определены исполнители, которые смогут в этом году претендовать на право представлять Швецию на конкурсе "Евровидение“.

Но началось все с того, что ведущая стала рассказывать, как 50-летняя оккупация Эстонии подошла к концу благодаря музыке и пению. По словам ведущей Карины Берг, ее вдохновляет это мирное событие, в результате проведения которого никто не погиб. „Музыка может быть разной: она может быть радостной, красивой, глупой, грустной. А иногда музыка может быть настолько объединяющей, что меняет вашу жизнь“, — сказала она во вступлении, переходя к теме поющей революции.

„Они пели за свободу и, конечно же, за свою жизнь“, - заявила Берг. Затем был показан проникновенный клип с праздника песни в Таллинне. „Они использовали себя как живой щит, останавливали советские танки, а поющая революция еще больше продолжала распространяться“.

Кроме того, ведущая вспомнила о балтийской цепи, кратко упомянув Латвию и Литву. „Почти два миллиона человек стояли бок о бок и пели о своей свободе“.

Финал Melodifestivalen пройдет 9 марта в Гетеборге.