Хедлайнером Зимнего фестиваля в столичном районе Пыхья-Таллинн выступит Анне Вески(1)
В субботу, 17 февраля во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна состоится зимний фестиваль с ярмаркой и концертом. Выступят Сийри Кянд и Анне Вески.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, Зимний фестиваль Пыхья-Таллинна – отличная возможность собраться, чтобы вместе проводить зиму и пригласить весну. „На фестивале можно будет насладиться эстонскими народными танцами в исполнении танцевального ансамбля Таллиннской Технической высшей школы „Savijalakesed“, посетить ярмарку, посмотреть на огненное шоу и традиционное сожжение чучела“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. В этом году хедлайнером фестиваля будет Анне Вески.
Зимний фестиваль Пыхья-Таллинна состоится в субботу, 17 февраля во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13). Ярмарка будет открыта с 12 до 17 часов, концертная программа начнется в 14:00. Выступят: танцевальный ансамбль Таллиннской Технической высшей школы „Savijalakesed“, ученики Коплиской школы по интересам, а также Сийри Кянд. B 16 часов на сцену выйдет Анне Вески. Фестиваль завершится огненным шоу и сожжением чучела.