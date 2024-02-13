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13.02.2024, 07:35

Хедлайнером Зимнего фестиваля в столичном районе Пыхья-Таллинн выступит Анне Вески

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ANNE VESKI
ANNE VESKI
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

В субботу, 17 февраля во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна состоится зимний фестиваль с ярмаркой и концертом. Выступят Сийри Кянд и Анне Вески.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, Зимний фестиваль Пыхья-Таллинна – отличная возможность собраться, чтобы вместе проводить зиму и пригласить весну. „На фестивале можно будет насладиться эстонскими народными танцами в исполнении танцевального ансамбля Таллиннской Технической высшей школы „Savijalakesed“, посетить ярмарку, посмотреть на огненное шоу и традиционное сожжение чучела“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. В этом году хедлайнером фестиваля будет Анне Вески.

Зимний фестиваль Пыхья-Таллинна состоится в субботу, 17 февраля во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13). Ярмарка будет открыта с 12 до 17 часов, концертная программа начнется в 14:00. Выступят: танцевальный ансамбль Таллиннской Технической высшей школы „Savijalakesed“, ученики Коплиской школы по интересам, а также Сийри Кянд. B 16 часов на сцену выйдет Анне Вески. Фестиваль завершится огненным шоу и сожжением чучела.

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