Хедлайнером Зимнего фестиваля в столичном районе Пыхья-Таллинн выступит Анне Вески

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, Зимний фестиваль Пыхья-Таллинна – отличная возможность собраться, чтобы вместе проводить зиму и пригласить весну. „На фестивале можно будет насладиться эстонскими народными танцами в исполнении танцевального ансамбля Таллиннской Технической высшей школы „Savijalakesed“, посетить ярмарку, посмотреть на огненное шоу и традиционное сожжение чучела“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. В этом году хедлайнером фестиваля будет Анне Вески.