Управа района Ласнамяэ приглашает жителей на вечер танцев под музыку 70–80-х годов

„Это одно из наиболее популярных мероприятий в Ласнамяэ. В этом году первый танцевальный вечер состоится уже на следующей неделе. Приглашаем всех желающих разных возрастов на танцы“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.