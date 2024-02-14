Управа района Ласнамяэ приглашает жителей на вечер танцев под музыку 70–80-х годов(1)
Танцевальные вечера в районе Ласнамяэ давно стали хорошей традицией. Первый в этом году бесплатный танцевальный вечер состоится 17 февраля в центре культуры „Линдакиви“.
„Это одно из наиболее популярных мероприятий в Ласнамяэ. В этом году первый танцевальный вечер состоится уже на следующей неделе. Приглашаем всех желающих разных возрастов на танцы“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Танцевальный вечер состоится в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Я. Коорти, 22) в субботу, 17 февраля. Вечер начнется в 18 часов и продлится три часа. Танцевальное настроение задают ведущий и диджей.
На танцевальных вечерах в центре культуры „Линдакиви“ можно потанцевать под популярные танцевальные хиты 70–80-х годов. На мероприятие приглашаются желающие любого возраста.