Женщина завела несуществующих детей и получила в декрете 111 тысяч евро

Как пишет издание la Repubblica, женщина предоставила справки о 12 беременностях и пяти родах, подделав все необходимые соцслужбам бумаги. Итальянка сделала это ради пособий. Она предоставила докменты, подделав в них подписи своего гинеколога. Так мошенница подделала пять своих беременностей, за которые получила деньги. Она даже придумала детям имена: Бенедетта, Анжелика, Абрамо, Летиция и Израэл, а также „неудачные беременности“, чтобы все выглядело правдоподобно.