Марафон извинений, новый тренд? Теперь в Таллинне через баннер просят прощения у Лены(15)
В преддверии Дня всех влюбленных на Нарвском шоссе неспокойно – очередное разбитое сердце пытаются склеить публичными извинениями. Что это – реклама, новый тренд или уже безвыходная ситуация, когда другими способами не докричаться?
Плакат с извинениями, в очередной раз появившийся на Нарва мнт, стал уже привычным, но все также вызывает эмоции у прохожих. На нем красными буквами выписаны слова раскаяния и надежды на прощение.
Если в прошлый раз аналогичный плакат появился в попытке примирения с Анечкой, то сейчас в центре внимания находится Лена – главная героиня этой истории.
„Лена, ты - счастье , самое нежное и светлое. Прости меня, пожалуйста“, - гласит надпись на дорожном баннере.
Кстати, в прошлый раз мы выяснили, во сколько примерно обойдется размещение подобного плаката:
Нарвское шоссе:
Размещение в неделю: 350 евро
Баннер: 120 евро
Установка баннера: 72 евро
Итого за неделю: 350 + 120 + 72 = 542 евро
Дорогой читатель, как ты относишься к такой форме извинений?