Марафон извинений, новый тренд? Теперь в Таллинне через баннер просят прощения у Лены

Плакат с извинениями, в очередной раз появившийся на Нарва мнт, стал уже привычным, но все также вызывает эмоции у прохожих. На нем красными буквами выписаны слова раскаяния и надежды на прощение.

Если в прошлый раз аналогичный плакат появился в попытке примирения с Анечкой, то сейчас в центре внимания находится Лена – главная героиня этой истории.

„Лена, ты - счастье , самое нежное и светлое. Прости меня, пожалуйста“, - гласит надпись на дорожном баннере.

Кстати, в прошлый раз мы выяснили, во сколько примерно обойдется размещение подобного плаката:

Нарвское шоссе:

Размещение в неделю: 350 евро

Баннер: 120 евро

Установка баннера: 72 евро

Итого за неделю: 350 + 120 + 72 = 542 евро

Дорогой читатель, как ты относишься к такой форме извинений?