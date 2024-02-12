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12.02.2024, 08:27

Марафон извинений, новый тренд? Теперь в Таллинне через баннер просят прощения у Лены

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Растяжка на Нарвском шоссе
Растяжка на Нарвском шоссе
ФОТО: Erakogu

В преддверии Дня всех влюбленных на Нарвском шоссе неспокойно – очередное разбитое сердце пытаются склеить публичными извинениями. Что это – реклама, новый тренд или уже безвыходная ситуация, когда другими способами не докричаться?

Плакат с извинениями, в очередной раз появившийся на Нарва мнт, стал уже привычным, но все также вызывает эмоции у прохожих. На нем красными буквами выписаны слова раскаяния и надежды на прощение.

Если в прошлый раз аналогичный плакат появился в попытке примирения с Анечкой, то сейчас в центре внимания находится Лена – главная героиня этой истории.

„Лена, ты - счастье , самое нежное и светлое. Прости меня, пожалуйста“, - гласит надпись на дорожном баннере.

Кстати, в прошлый раз мы выяснили, во сколько примерно обойдется размещение подобного плаката:

Нарвское шоссе:

  • Размещение в неделю: 350 евро

  • Баннер: 120 евро

  • Установка баннера: 72 евро

  • Итого за неделю: 350 + 120 + 72 = 542 евро

Дорогой читатель, как ты относишься к такой форме извинений?

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