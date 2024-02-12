Плечом к плечу: зачем на центральной площади Таллинна люди выстроились в большое сердце?

В первый год перед Днем святого Валентина сердца были сформированы в 15 регионах Эстонии, собрав более 1000 участников. В 2023 году уже 31 место приняло участие, собрав в общей сложности 3701 человека. В те годы Валга/Валка и Кохтла-Ярве забрали титулы самых больших сердец.

Цель акции в этом году – идти от головы к сердцу! В то время, когда вокруг нас нестабильность и мир постоянно меняется, проявлять заботу и доброту важно, как никогда.

Какое количество людей привлекал акции в 2024 год станет известно уже буквально через несколько часов.

Смотри, как жители и гости столицы выстраивали сердце в нашей галерее.