Плечом к плечу: зачем на центральной площади Таллинна люди выстроились в большое сердце?(1)
Стартовавшая еще в 2022 году инициатива „Самое большое сердце Эстонии“ продолжает радовать жителей страны и в этом году. В воскресенье в акции участвовал и Таллинн. На площади Вабадузе люди встали плечом к плечу, чтобы образовать огромный символ любви – сердце. Какой именно город получит статус „Самое большое сердце Эстонии“ станет известно уже сегодня, 12 февраля.
В первый год перед Днем святого Валентина сердца были сформированы в 15 регионах Эстонии, собрав более 1000 участников. В 2023 году уже 31 место приняло участие, собрав в общей сложности 3701 человека. В те годы Валга/Валка и Кохтла-Ярве забрали титулы самых больших сердец.
Цель акции в этом году – идти от головы к сердцу! В то время, когда вокруг нас нестабильность и мир постоянно меняется, проявлять заботу и доброту важно, как никогда.
Какое количество людей привлекал акции в 2024 год станет известно уже буквально через несколько часов.
Смотри, как жители и гости столицы выстраивали сердце в нашей галерее.