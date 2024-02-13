Индекс вастлакукля: угадайте, на сколько процентов подорожала масленичная булочка за 14 лет?

Для выяснения средней цены масленичной булочки мы изучили статьи и газетные вырезки 2010-2024 годов. В аналогичном исследовании, проведенном Õhtuleht в 2015 году, средняя цена на вастлакуккель в 2010 году, если переводить с крон на евро, составляла всего 30 центов. Для того, чтобы узнать, сколько в среднем стоит булочка сегодня, мы воспользовались данными с сайта ostukorvid. По результатам вычислений, в 2024 году средняя цена на вастлакуккель составила - 1 евро 34 цента. Таким образом за 14 лет средняя цена увеличилась на целых один евро или же на 346,7%.

За 14 лет средняя цена увеличилась на 346,7%

Средняя цена на масленичные булочки растет быстрее, чем средняя зарплата по стране

После полученных результатов, журналист портала Bublik задался вопросами: как изменилась средняя зарплата жителей Эстонии за последние 14 лет и успевает ли прирост зарплаты за повышением цен на традиционные масленичные булочки. Согласно данным Департамента статистики, в 2010 году средняя зарплата по стране составляла всего 792 евро, а к 2023 выросла до 1812 евро, увеличившись на целую тысячу евро. Однако, не всё так радужно, как может показаться на первый взгляд - прирост средней зарплаты за 14 лет составил всего 128,8%, что свидетельствует о том, что средняя цена на масленичные булочки растет быстрее почти в три раза, чем средняя зарплата по стране.

Как бы нас не расстраивал полученный результат, на полках магазина все же можно найти вастлакуккели по адекватным ценам. Например, если брать комплект из двух булочек сразу, то цена одной составит всего 90 евроцентов. Однако, несмотря ни на что, важно не отказывать себе в маленьких радостях жизни. Например, консультант по финансовой грамотности, Алина Зела, пишет: „Я призываю вас не отказываться от удовольствий! Траты не должны приносить только рациональное удовлетворение. Помните, что именно эмоциональный фактор играет роль при оценке индекса счастья“.