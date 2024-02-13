СМИ: по просьбе российских дипломатов отменен концерт „Би-2“ в Дубае

По информации телеграм-канала Mash, российские дипломаты в ОАЭ вдохновились ситуацией, произошедшей в Таиланде, и надавили на местные власти. По слухам, причиной отмены концерта в ОАЭ снова стала антироссийская позиция группы.

Изначально выступление „Би-2“ в Дубае должно было состояться 17 февраля. По словам солиста группы Егора Бортника, отмена шоу никак не скажется на последующем гастрольном графике артистов. Следующий концерт „Би-2“ пройдет 15 марта в Вильнюсе (Литва), затем они поедут в Польшу, Ирландию, Великобританию, Турцию и Латвию. Все выступления в РФ перенесены на неопределенный срок.

В настоящий момент организаторы выступления „Би-2“ в Дубае возвращают деньги за проданные билеты.

Источник Mash отмечает, что подобные карательные меры могут коснуться и других „спорных музыкантов“, чьи гастрольные туры будут включать в себя ОАЭ. В случае, если позиция артистов не будет совпадать с общегосударственной, власти Дубая могут в одностороннем порядке отказаться от приема гостей.

Напомним, в конце января группа „Би-2“ оказалась в таиландской тюрьме из-за некорректно офрмленных виз. При этом выступление группы в Паттайе прошло без проблем, однако перед концертом в Пхукете в ситуацию, по слухам, вмешались российские дипломаты. Оказалось, что официального разрешения на концертную деятельность у „Би-2“ не было и всю группу несколько дней держали за решеткой. Музыкантам, как минимум обладателям российского гражданства, грозила депортация в Россию, где некоторые политики угрожали им тюрьмой. После вмешательства дипломатов Израиля групу удалось вызволить из заключения и отправить в Тель-Авив.