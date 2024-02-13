В Японии состоялась премьера спектакля Широ Такатани, который летом будет показан в культурной столице Тарту

Европейская премьера новой постановки «Тангент» будет частью основной программы культурной столицы Европы и состоится 4 и 5 июня в театре «Ванемуйне». Билеты поступят в продажу сегодня, 12 февраля.

Это первая постановка Широ Такатани в качестве сольного исполнителя после спектакля “ST/LL” в 2015 году. Данная постановка посвящена 40-летнему юбилею всемирно известного междисциплинарного арт-коллектива Dumb Type.

«Для меня большая честь быть со-продюсером новой пьесы такого легендарного постановщика, как Широ Такатани, работать с самыми великими представителями этой сферы коллективом Dumb Type. Плавность, визуальная точность, открытость и массивность постановки «Тангент» достойны внимания», - сказал Прийт Рауд, руководитель Kanuti Gildi SAAL.

По словам Кати Торп, креативного руководителя Тарту 2024, в спектакле удивительно отражены тема сотрудничества и объединяющий стиль режиссера, который позволяет создавать искусство в одной команде, объединяя абсолютных талантов в своей области. "Очень знаменательно, что культурная столица Тарту и гости города смогут первыми увидеть европейскую премьеру", - сказала Торп.

Новая постановка посвящена теме лиминального пространства: особенностям, скрытым в обычном и странном пространстве, где сосуществуют два противоположных элемента. Это спокойное, красивое и драматичное сценическое произведение, которое, укореняясь во взаимоотношениях искусства, науки и технологии, творчески пересекает границу между визуальным искусством и искусством исполнения.

Музыку к спектаклю написал Рюичи Сакамото, легендарный японский композитор и пионер электронной музыки. Композитор присоединился к арт-коллективу Dumb Type несколько лет назад по приглашению Широ Такатани, с которым они начинали творческий процесс постановки «Тангент», но, к сожалению, он покинул нас в марте прошлого года.