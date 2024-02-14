„Давайте дыхну!“: Ольга Бузова ответила на обвинения в пьянстве

В недавнем видео Крапивина, в частности, заявила, что Бузова не работает, а „просто развлекается“. „Она коньячку дала стопарик, и погнали“, — заявила продюсер.

11 февраля на красной ковровой дорожке музыкального Big Love Show журналисты поинтересовались у Бузовой, как она относится к вышесказанным словам.

„Хочется верить, что с ее стороны это просто ревность, ведь со мной она не работает. Знаете, как мальчики дергают за косички девочек, которые им нравятся“, — ответила Ольга, а затем предложила „дыхнуть“, чтобы доказать свою трезвость.

Бузова напомнила о том, что многие селебрити очень любят говорить о ней что-то неприятное за глаза — тот же спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который также обвинял Ольгу в серьезном пристрастии к алкоголю.

Тем не менее сама певица уверяет: у нее нет времени на употребление алкоголя. „У меня каждый день съемки, выступления, запись новых песен“.