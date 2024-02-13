ФОТО | Европейский банный марафон собрал в Отепя более 800 любителей сауны

В общей сложности соревновались 179 команд и более 800 участников. За два дня им пришлось пройти в общей сложности 23 сауны. Сауны не совсем обычные: в виде корабля, в трамвае, "Небесная сауна“, подвешенная на высоком кране, пивная сауна и другие.

Согласно правилам марафона, побеждает та команда, которая быстрее посетит как можно больше парных разного типа. В каждой из них нужно было провести не менее трех минут. При этом поход в баню должен быть запоминающимся - для этого многие команды используют костюмы или всевозможные украшения. За самый интересный костюм жюри также вручает приз.