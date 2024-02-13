ФОТО | Европейский банный марафон собрал в Отепя более 800 любителей сауны
XIII Европейский банный марафон прошел 2-3 февраля 2024 года в Отепя.
В общей сложности соревновались 179 команд и более 800 участников. За два дня им пришлось пройти в общей сложности 23 сауны. Сауны не совсем обычные: в виде корабля, в трамвае, "Небесная сауна“, подвешенная на высоком кране, пивная сауна и другие.
Помимо эстонцев, в банном марафоне приняли участие спортсмены из 12 стран: Польши, Англии, Швейцарии, США, Финляндии, Латвии, Дании, Нидерландов, Литвы, Германии, Чехии и Франции.
Согласно правилам марафона, побеждает та команда, которая быстрее посетит как можно больше парных разного типа. В каждой из них нужно было провести не менее трех минут. При этом поход в баню должен быть запоминающимся - для этого многие команды используют костюмы или всевозможные украшения. За самый интересный костюм жюри также вручает приз.