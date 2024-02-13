„Закинул на плечо полноразмерную куклу и пошел на автобус“: сотрудник эстонского секс-шопа о посетителях и интересных случаях

„Предпочтения клиентов варьируются от классических романтических подарков, таких как массажные свечи и ароматические масла, белье и аксессуары, до более экспериментальных и экстримальных товаров, – рассказывает Михаил Кучинский, менеджер по продажам HotLips. Но что настоящий вызов для нас, так это создать атмосферу доверия и комфорта для тех, кто стесняется обсуждать свои интимные предпочтения. Наших гостей мы уверяем – мы видели все, и продавали все, нас ничем не удивишь“.

По словам Михаила, к ним в магазин приходят абсолютно все – от лет 24 до 50, 60 и даже старше. Михаил вспоминает, как однажды к ним пришла пожилая пара, на вид бабушке и дедушке было лет 70, так вот они основательно закупились – бабушке приобрели полностью латексный костюм, кляп в рот, всевозможные смазки: „Сил им и здоровья! Отрадно смотреть на таких посетителей – их жизнь кипит и бурлит, что не может не радовать“.

В память сотрудников HotLips также врезался случай, когда мужчина приобрел у них ростовую секс-куклу. Михаил вспоминает, что она весила около 45 килограммов: „Молодой мужчина приехал забирать заказанную ростовую куклу. Сначала он попросил ее распаковать, а затем запаковать обратно, обернув плотной пленкой. Мы обернули ее, он лихо закинул ее себе на плечо и пошел на остановку. Я даже не могу представить, как он с ней ехал в автобусе“.

„На ум приходит также забавная история, когда в одном магазине встретились очень молодой человек и мать его девушки. Парень, решивший перед Днем святого Валентина прикупить что-то особенное для своей подруги, случайно сталкивается с её матерью в секс-шопе. Они оба чувствовали себя максимально неловко, но надеюсь, что эта ситуация не принесла раздор в их семьи“, – вспоминает Михаил.