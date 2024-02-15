Латвийская компания выпустила новое мобильное приложение Eat In Hotels. Поесть в отелях можно будет уже с 6:30(4)
На прошлой неделе латвийская компания Eat In Hotels представила новое мобильное приложения для бронирования завтраков в отелях. Это первый подобный проект в мире, позволяющий выбирать и покупать завтраки в отелях, не проживая в них. Аппликация будет объединять отели на одной площадке и предоставлять самые выгодные и удобные возможности для бронирования завтраков.
„Идея завтракать в отелях в своем городе не нова, но не многие ее используют – тут зачастую и отсутствие информации о цене завтрака, и сложности в коммуникации на стойке регистрации. Приложение не только решает эти проблемы, но и позволяет отелям регулировать цену в зависимости от спроса. Клиентам же плюс – дополнительные скидки. - рассказывает автор стартапа Юлия Римлина, руководитель латвийского туристического оператора Atlantic Travel. - Кроме того, шведский стол в отеле как мини-отпуск - захотелось это ощущение отдыха перенести и в наши рабочие будни. Латвийские отели приняли нашу идею „на ура“ - вне зависимости от сезона они должны поддерживать уровень сервиса и сохранять рабочие места. В хороших отелях есть стандарты и по разнообразию продуктов, и по разнообразию блюд, и по качеству используемых ингредиентов. За этим внимательно следят, особенно если отель сетевой. А небольшие бутик отели радуют своих клиентов персональным сервисом и интересными идеями блюд. Такой арсенал возможностей доступен далеко не всем кафе и ресторанам, поэтому мы уверены, что наша новая услуга будет иметь успех“.
Кроме того, данная услуга актуальна для тех, кто завтракает рано. Отели готовы предоставлять полноценный завтрак уже с 6:30 утра - в такое время почти все кафе еще закрыты.
Проект интересен также с точки зрения рационального использования ресурсов – в межсезонье заполняемость отелей значительно ниже и задача, которую ставят перед собой команда разработчиков – „открыть отели“ для местных жителей, предложив им различные услуги отелей по выгодным ценам. Статистика говорит, что на завтраках съедается лишь 50% приготовленной еды, а так как по правилам безопасности пищевых продуктов лишь 10-15% остатков могут быть пожертвованы или использованы для дальнейшей переработки, то 35-40% блюд оказываются выброшенными в мусорник. Проект Eat In Hotels позволит отелям значительно улучшить эти показатели.
В настоящий момент в приложении представлено 10 рижских отелей, завтраки можно забронировать со скидками до 30%. Для первого заказа действует акция – плати за одного, завтракайте вдвоем.
Для бронирования завтрака необходимо оплатить услугу через приложение и с полученным QR кодом прийти прямо в ресторан отеля. В некоторых отелях в стоимость включена бесплатная парковка в течении 2-х часов.
Функциональность приложения в ближайшее время будет расширяться: уже добавлены тематические бранчи, например, на день Валентина, будут предложены и другие услуги отелей. В будущем проект планируется реализовать также в других странах мира.
Приложение для iPhone можно скачать здесь.