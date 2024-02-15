Латвийская компания выпустила новое мобильное приложение Eat In Hotels. Поесть в отелях можно будет уже с 6:30

„Идея завтракать в отелях в своем городе не нова, но не многие ее используют – тут зачастую и отсутствие информации о цене завтрака, и сложности в коммуникации на стойке регистрации. Приложение не только решает эти проблемы, но и позволяет отелям регулировать цену в зависимости от спроса. Клиентам же плюс – дополнительные скидки. - рассказывает автор стартапа Юлия Римлина, руководитель латвийского туристического оператора Atlantic Travel. - Кроме того, шведский стол в отеле как мини-отпуск - захотелось это ощущение отдыха перенести и в наши рабочие будни. Латвийские отели приняли нашу идею „на ура“ - вне зависимости от сезона они должны поддерживать уровень сервиса и сохранять рабочие места. В хороших отелях есть стандарты и по разнообразию продуктов, и по разнообразию блюд, и по качеству используемых ингредиентов. За этим внимательно следят, особенно если отель сетевой. А небольшие бутик отели радуют своих клиентов персональным сервисом и интересными идеями блюд. Такой арсенал возможностей доступен далеко не всем кафе и ресторанам, поэтому мы уверены, что наша новая услуга будет иметь успех“.