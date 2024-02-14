ВИДЕООПРОС | Таллиннцы о 14 февраля: Подарю в этот день цветы. Все остальное – чепуха

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Мужчина рассказывает, что старается отмечать 14 февраля. „Для меня эта дата - и День друга, и День Святого Валентина. Конечно, этот новый обычай принесен. Обычно я старюсь цветы и подарки жене делать все время. Позвонить друзьям в этот день? Вспомнить друга или подругу — почему бы и нет? Жене подарю в этот день цветы. Все остальное — чепуха“.

Девушка рассказывает, что в этот день будет поздравлять маму. „Повезу маму за границу, в Турцию. С подружкам посидим просто, встретимся. Как буду поздравлять молодого человека — секрет!“.

Еще одна опрошенная женщина рассказывает, что 14 февраля не отмечает. „Любимых нету, а с друзьям как-то не принято. Новый праздник совсем. Знаю, что есть такая дата. Но если хочется повеселиться, можно и отметить!

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