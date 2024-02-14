Букмекеры предсказали, кто поедет от Эстонии на „Евровидение“

Согласно коэффициентам FenixBet на результаты Eesti Laul, дебютант песенного конкурса 5miinus x Puuluup практически со стопроцентной вероятностью отправится в Мальмё (с коэффициентом 1,04). Ближайшую конкуренцию рэперам составит Ollie с песней „My Friend“, но его шансы на победу оцениваются в 20 процентов. Даниэль Леви, вероятно, также выйдет в ТОП-3 и суперфинал эстонского отборочного тура Евровидения.

Шансы на победу других песен составляют менее пяти процентов, а у трех исполнителей шансов на победу нет вообще: Уудо Сепп и Сара Мюррей, Неле-Лийс Вайксоо и Ewert and The Two Dragons, которые по прогнозу финишируют в конкурсе последними.

Победитель Eesti Laul определяится в результате двух туров голосования: в первом туре учитываются результаты как жюри, так и телефонного голосования, а тройка лучших выйдет в суперфинал, где победитель будет определен исключительно народным голосованием.

Шансы на победу на Eesti Laul по состоянию на 13 февраля:

1. 5miinus x Puuluup, коэффициент 1,04

2. Ollie, коэффициент 4,90

3. Даниель Леви, коэффициент 17,00